Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ μοιράστηκε την πρώτη της εντύπωση για τη Μάιλι Σάιρους πριν γίνει ζευγάρι με τον πατέρα της
Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ μοιράστηκε την πρώτη της εντύπωση για τη Μάιλι Σάιρους πριν γίνει ζευγάρι με τον πατέρα της
Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με την κόρη του Μπίλι Ρέι Σάιρους και αποκάλυψε πως γνώριζε τη μουσική της πολύ πριν έρθουν κοντά
Την εντύπωση που είχε για τη Μάιλι Σάιρους πριν γνωρίσει τον πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους και γίνουν ζευγάρι, μοιράστηκε η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, αποκαλύπτοντας πως είχε ήδη σχηματίσει θετική άποψη για την τραγουδίστρια.
Η 61χρονη ηθοποιός, σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «Andy Cohen Live» του SiriusXM, μίλησε για τη σχέση της με την οικογένεια του τραγουδιστή και τόνισε πως είχε γνωρίσει τη Μάιλι μέσα από τη μουσική και την τηλεοπτική της πορεία, αρκετά χρόνια πριν μπει στη ζωή της ο Μπίλι Ρέι. «Είναι αξιολάτρευτη», είπε χαρακτηριστικά η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ για τη Μάιλι Σάιρους.
Αναφερόμενη στα παιδιά του Μπίλι Ρέι Σάιρους, η ηθοποιός ανέφερε πως είχε την ευκαιρία να γνωρίσει κάποια από αυτά και πως της έχουν αφήσει εξαιρετική εντύπωση: «Ήμουν τυχερή που γνώρισα κάποια από τα παιδιά του και φαίνονται υπέροχα».
Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν γνώριζε τη Μάιλι πριν από τη σχέση της με τον Σάιρους, η Χάρλεϊ εξήγησε πως η πρώτη της επαφή με εκείνη ήταν μέσα από τη σειρά «Hannah Montana», την οποία παρακολουθούσε ο γιος της, Ντέμιαν.
«Όχι, δεν την είχα γνωρίσει ποτέ, αλλά ο γιος μου λάτρευε το Hannah Montana, οπότε αγαπούσε το Father Montana», σχολίασε, αναφερόμενη στη σειρά του Disney Channel που έκανε πρεμιέρα το 2006 και ολοκληρώθηκε έπειτα από τέσσερις σεζόν. «Αγαπούσε και τη Μάιλι, οπότε πάντα ήξερα ποια ήταν και όταν ήταν έφηβος, αγαπούσε όλη της τη μουσική» συμπλήρωσε.
Η ηθοποιός, η οποία έχει αποκτήσει τον γιο της Ντέμιαν με τον επιχειρηματία Στιβ Μπινγκ το 2002, πρόσθεσε πως η μουσική της Μάιλι Σάιρους ήταν συχνό μέρος της καθημερινότητάς τους. «Έπρεπε να βλέπω τα μουσικά της βίντεο, όπως το “Wrecking Ball”, ένα δισεκατομμύριο φορές μαζί του, οπότε γνωρίζαμε πολύ καλά ποια ήταν και ήξερα ότι θα τη συμπαθούσα και τη συμπαθώ», είπε.
Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και ο Μπίλι Ρέι Σάιρους επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Απρίλιο του 2025, όταν δημοσίευσαν κοινή φωτογραφία στο Instagram στην οποία αντάλλαζαν ένα φιλί ανήμερα του Πάσχα. Οι δυο τους, ωστόσο, είχαν γνωριστεί νωρίτερα, το 2022, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας χριστουγεννιάτικης ταινίας.
Η Μάιλι Σάιρους είχε μιλήσει στο παρελθόν για την προσωπική ζωή των γονιών της, μετά τον χωρισμό τους. «Νομίζω ότι ο χρόνος είναι το παν», είχε δηλώσει στους «New York Times», εξηγώντας πως πλέον βλέπει τους γονείς της ως ξεχωριστές προσωπικότητες και όχι μόνο μέσα από τον ρόλο τους ως γονείς.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 61χρονη ηθοποιός, σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «Andy Cohen Live» του SiriusXM, μίλησε για τη σχέση της με την οικογένεια του τραγουδιστή και τόνισε πως είχε γνωρίσει τη Μάιλι μέσα από τη μουσική και την τηλεοπτική της πορεία, αρκετά χρόνια πριν μπει στη ζωή της ο Μπίλι Ρέι. «Είναι αξιολάτρευτη», είπε χαρακτηριστικά η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ για τη Μάιλι Σάιρους.
Αναφερόμενη στα παιδιά του Μπίλι Ρέι Σάιρους, η ηθοποιός ανέφερε πως είχε την ευκαιρία να γνωρίσει κάποια από αυτά και πως της έχουν αφήσει εξαιρετική εντύπωση: «Ήμουν τυχερή που γνώρισα κάποια από τα παιδιά του και φαίνονται υπέροχα».
Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν γνώριζε τη Μάιλι πριν από τη σχέση της με τον Σάιρους, η Χάρλεϊ εξήγησε πως η πρώτη της επαφή με εκείνη ήταν μέσα από τη σειρά «Hannah Montana», την οποία παρακολουθούσε ο γιος της, Ντέμιαν.
Elizabeth Hurley ‘Knew’ She ‘Was Going to Like’ Miley Cyrus amid Billy Ray Romance https://t.co/ZzhTZODSB0— People Parents (@People_Parents) July 28, 2026
Η ηθοποιός, η οποία έχει αποκτήσει τον γιο της Ντέμιαν με τον επιχειρηματία Στιβ Μπινγκ το 2002, πρόσθεσε πως η μουσική της Μάιλι Σάιρους ήταν συχνό μέρος της καθημερινότητάς τους. «Έπρεπε να βλέπω τα μουσικά της βίντεο, όπως το “Wrecking Ball”, ένα δισεκατομμύριο φορές μαζί του, οπότε γνωρίζαμε πολύ καλά ποια ήταν και ήξερα ότι θα τη συμπαθούσα και τη συμπαθώ», είπε.
Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και ο Μπίλι Ρέι Σάιρους επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Απρίλιο του 2025, όταν δημοσίευσαν κοινή φωτογραφία στο Instagram στην οποία αντάλλαζαν ένα φιλί ανήμερα του Πάσχα. Οι δυο τους, ωστόσο, είχαν γνωριστεί νωρίτερα, το 2022, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας χριστουγεννιάτικης ταινίας.
Η Μάιλι Σάιρους είχε μιλήσει στο παρελθόν για την προσωπική ζωή των γονιών της, μετά τον χωρισμό τους. «Νομίζω ότι ο χρόνος είναι το παν», είχε δηλώσει στους «New York Times», εξηγώντας πως πλέον βλέπει τους γονείς της ως ξεχωριστές προσωπικότητες και όχι μόνο μέσα από τον ρόλο τους ως γονείς.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα