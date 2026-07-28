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Το φιλί του Ανδρέα Γεωργίου με τη σύζυγό του, δείτε φωτογραφία
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Ανδρέας Γεωργίου Σιμώνη Χριστοδούλου Φιλί

Το φιλί του Ανδρέα Γεωργίου με τη σύζυγό του, δείτε φωτογραφία

Ο ηθοποιός και η Σιμώνη Χριστοδούλου μοιράστηκαν τρυφερά στιγμιότυπα σε έξοδό τους

Το φιλί του Ανδρέα Γεωργίου με τη σύζυγό του, δείτε φωτογραφία
Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα φιλί στο στόμα αντάλλαξε ο Ανδρέας Γεωργίου με τη σύζυγό του και η ίδια μοιράστηκε τη στιγμή σε ανάρτησή της στα social media.

Η Σιμώνη Χριστοδούλου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από έξοδό της με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη και στην πρώτη οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, με φοίνικες να ξεπροβάλλουν πίσω τους, ενώ στη δεύτερη παρουσιάζονται σε πιο τρυφερές στιγμές.

Στη λεζάντα της ανάρτησης η σύζυγος του Ανδρέα Γεωργίου έγραψε: «Οι στιγμές και τα μέρη αποκτούν αξία ανάλογα με το ποιον τα μοιράζεσαι».

Δείτε τις φωτογραφίες


Το φιλί του Ανδρέα Γεωργίου με τη σύζυγό του, δείτε φωτογραφία
Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ

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