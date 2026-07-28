Το τελευταίο «αντίο» στην άτυχη διασώστρια στην Σύρο, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι την αποχαιρέτησαν

‼️ Να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο επιχειρούν οι Αρχές, με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής να «δείχνουν» πως πρόκειται για απόπειρα ληστείας. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece