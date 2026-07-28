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Έρικ Ρόμπερτς για την απουσία από τον γάμο της κόρης του Έμμα: Θα την αγαπώ πάντα, είναι υπέροχο να γιορτάζει όπως και με όποιον θέλει
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Έρικ Ρόμπερτς Έμμα Ρόμπερτς Γάμος

Έρικ Ρόμπερτς για την απουσία από τον γάμο της κόρης του Έμμα: Θα την αγαπώ πάντα, είναι υπέροχο να γιορτάζει όπως και με όποιον θέλει

Ο ηθοποιός σχολίασε για πρώτη φορά την απουσία από τον γάμο της κόρης του, ξεκαθαρίζοντας πως σέβεται απόλυτα τις επιλογές της

Έρικ Ρόμπερτς για την απουσία από τον γάμο της κόρης του Έμμα: Θα την αγαπώ πάντα, είναι υπέροχο να γιορτάζει όπως και με όποιον θέλει
Ιωάννα Μαρίνου
Την απουσία του από τον γάμο της κόρης του, Έμμα κλήθηκε να σχολιάσει ο Έρικ Ρόμπερτς, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η αγάπη του για εκείνη παραμένει αμετάβλητη, παρά το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στο πλευρό της την ιδιαίτερη αυτή ημέρα.

Σε δήλωσή του στο Page Six, ο 70χρονος ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά μετά την απουσία του από τον γάμο της κόρης του με τον Κόντι Τζον, οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Άινταχο.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία πικρία, τονίζοντας ότι η κόρη του έχει κάθε δικαίωμα να γιορτάσει αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της όπως επιθυμεί. «Αγαπώ την κόρη μου, πάντα την αγαπούσα και πάντα θα την αγαπώ. Είναι υπέροχο να γιορτάζει όπως θέλει και με όποιον θέλει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η 35χρονη Έμμα Ρόμπερτς παντρεύτηκε τον ηθοποιό Κόντι Τζον σε μια κλειστή τελετή, παρουσία συγγενών και στενών φίλων. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και η θεία της, Τζούλια Ρόμπερτς, μαζί με τον σύζυγό της, Ντάνι Μόντερ.

Έρικ Ρόμπερτς για την απουσία από τον γάμο της κόρης του Έμμα: Θα την αγαπώ πάντα, είναι υπέροχο να γιορτάζει όπως και με όποιον θέλει
Έμμα Ρόμπερτς και Κόντι Τζον

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής ήταν όταν ο 5χρονος γιος της ηθοποιού, Ρόουντς, τον οποίο απέκτησε από τη σχέση της με τον Γκάρετ Χέντλαντ, τη συνόδευσε στον γαμπρό.

Κλείσιμο
Λίγους μήνες πριν από τον γάμο, ο Έρικ Ρόμπερτς είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση του με την κόρη του, παραδεχόμενος ότι στο παρελθόν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της εξάρτησής του από τα ναρκωτικά.

«Είμαι τόσο περήφανος για το παιδί μου», είχε δηλώσει, ενώ αναγνώρισε τα λάθη του ως πατέρας, λέγοντας πως όταν γεννήθηκε η Έμμα δεν βρισκόταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο του.

Φωτογραφία άρθρου: AP
Ιωάννα Μαρίνου

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