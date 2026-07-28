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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στις διακοπές τους σε Πάρο και Αντίπαρο
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Ντορέττα Παπαδημητρίου Γιώργος Γεροντιδάκης Πάρος Αντίπαρος Διακοπές

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στις διακοπές τους σε Πάρο και Αντίπαρο

Η ηθοποιός μοιράστηκε και φωτογραφίες της με μαγιό στη θάλασσα

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στις διακοπές τους σε Πάρο και Αντίπαρο
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Κοινές φωτογραφίες με τον Γιώργο Γεροντιδάκη από τις διακοπές τους σε Πάρο και Αντίπαρο δημοσίευσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Η ηθοποιός προχώρησε την Τρίτη 28 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας εικόνες από την απόδραση με τον σύντροφό της στα νησιά των Κυκλάδων. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου εμφανίστηκε με τον ηθοποιό να κάνουν βουτιές σε πισίνα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο πόζαραν σε έξοδό τους.

Στη δημοσίευσή της, η ηθοποιός συμπεριέλαβε φωτογραφίες της με μαγιό στη θάλασσα και μία ξεχωριστή από έξοδο με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, τον Σταύρο Σβήγκο και τη Γιολάντα Καλογεροπούλου.  «Στην Πάρο και μια γεύση Αντίπαρο» έγραψε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στις διακοπές τους σε Πάρο και Αντίπαρο
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στις διακοπές τους σε Πάρο και Αντίπαρο
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στις διακοπές τους σε Πάρο και Αντίπαρο
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στις διακοπές τους σε Πάρο και Αντίπαρο
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στις διακοπές τους σε Πάρο και Αντίπαρο
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στις διακοπές τους σε Πάρο και Αντίπαρο
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

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