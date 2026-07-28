ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο στην Αττική οδό στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από την Μεταμόρφωση

Επείγουσα έρευνα διεξάγεται στην Κένυα μετά τον μυστηριώδη θάνατο 14 ελεφάντων
ΚΟΣΜΟΣ
Κένυα Ελέφαντες δείγματα θάνατοι Άγρια Ζωή

Επείγουσα έρευνα διεξάγεται στην Κένυα μετά τον μυστηριώδη θάνατο 14 ελεφάντων

Δείγματα ιστών έχουν σταλεί σε εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι θάνατοι οφείλονται σε ασθένεια, δηλητηρίαση ή σε κάποιον άλλο παράγοντα - To 2025 ζούσαν περισσότεροι από 2.000 ελέφαντες στο οικοσύστημα του Αμποσέλι

Επείγουσα έρευνα διεξάγεται στην Κένυα μετά τον μυστηριώδη θάνατο 14 ελεφάντων
Επείγουσα έρευνα διεξάγεται στην Κένυα μετά τον μυστηριώδη θάνατο 14 ελεφάντων στη νότια περιοχή της χώρας, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) ανακοίνωσε στο BBC ότι ειδικοί εξετάζουν τα πτώματα των ζώων, ενώ δείγματα ιστών έχουν σταλεί σε εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι θάνατοι οφείλονται σε ασθένεια, δηλητηρίαση ή σε κάποιον άλλο παράγοντα.

Το πάρκο και οι γύρω περιοχές αποτελούν το οικοσύστημα του Αμποσέλι, μια τεράστια έκταση που εκτείνεται έως τα σύνορα με την Τανζανία και είναι παγκοσμίως γνωστή για την πλούσια άγρια ζωή της.



Αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που καταγράφεται τόσο μεγάλος αριθμός θανάτων ελεφάντων στην περιοχή, όπου οι αρχές έχουν καταφέρει να περιορίσουν σημαντικά τη λαθροθηρία.

Η KWS τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν μία και μοναδική αιτία θανάτου. Τα νεκρά ζώα περιλαμβάνουν ελέφαντες διαφορετικών ηλικιών και φύλων, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για περιστατικό που αφορά μία μόνο οικογενειακή ομάδα ή συγκεκριμένη κατηγορία του πληθυσμού.

Ο επικεφαλής επικοινωνίας της υπηρεσίας, Ντάνκαν Ουανιάμα, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τα πτώματα εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία γύρω από το Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι, σε αποστάσεις από 15 έως 30 χιλιόμετρα από τα όριά του.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού Amboseli Trust for Elephants, ο οποίος παρακολουθεί τις μετακινήσεις των ζώων, περισσότεροι από 2.000 ελέφαντες ζούσαν στο οικοσύστημα του Αμποσέλι το 2025.

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Τα δύο gadgets που δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Και όταν η τεχνολογία συνδυάζει μικρό μέγεθος, κορυφαία απόδοση και έξυπνο σχεδιασμό, γίνεται ο πιο χρήσιμος συνοδοιπόρος σε κάθε απόδραση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης