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Επείγουσα έρευνα διεξάγεται στην Κένυα μετά τον μυστηριώδη θάνατο 14 ελεφάντων
Επείγουσα έρευνα διεξάγεται στην Κένυα μετά τον μυστηριώδη θάνατο 14 ελεφάντων
Δείγματα ιστών έχουν σταλεί σε εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι θάνατοι οφείλονται σε ασθένεια, δηλητηρίαση ή σε κάποιον άλλο παράγοντα - To 2025 ζούσαν περισσότεροι από 2.000 ελέφαντες στο οικοσύστημα του Αμποσέλι
Επείγουσα έρευνα διεξάγεται στην Κένυα μετά τον μυστηριώδη θάνατο 14 ελεφάντων στη νότια περιοχή της χώρας, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι.
Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) ανακοίνωσε στο BBC ότι ειδικοί εξετάζουν τα πτώματα των ζώων, ενώ δείγματα ιστών έχουν σταλεί σε εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι θάνατοι οφείλονται σε ασθένεια, δηλητηρίαση ή σε κάποιον άλλο παράγοντα.
Το πάρκο και οι γύρω περιοχές αποτελούν το οικοσύστημα του Αμποσέλι, μια τεράστια έκταση που εκτείνεται έως τα σύνορα με την Τανζανία και είναι παγκοσμίως γνωστή για την πλούσια άγρια ζωή της.
Αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που καταγράφεται τόσο μεγάλος αριθμός θανάτων ελεφάντων στην περιοχή, όπου οι αρχές έχουν καταφέρει να περιορίσουν σημαντικά τη λαθροθηρία.
Η KWS τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν μία και μοναδική αιτία θανάτου. Τα νεκρά ζώα περιλαμβάνουν ελέφαντες διαφορετικών ηλικιών και φύλων, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για περιστατικό που αφορά μία μόνο οικογενειακή ομάδα ή συγκεκριμένη κατηγορία του πληθυσμού.
Ο επικεφαλής επικοινωνίας της υπηρεσίας, Ντάνκαν Ουανιάμα, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τα πτώματα εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία γύρω από το Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι, σε αποστάσεις από 15 έως 30 χιλιόμετρα από τα όριά του.
Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού Amboseli Trust for Elephants, ο οποίος παρακολουθεί τις μετακινήσεις των ζώων, περισσότεροι από 2.000 ελέφαντες ζούσαν στο οικοσύστημα του Αμποσέλι το 2025.
Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) ανακοίνωσε στο BBC ότι ειδικοί εξετάζουν τα πτώματα των ζώων, ενώ δείγματα ιστών έχουν σταλεί σε εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι θάνατοι οφείλονται σε ασθένεια, δηλητηρίαση ή σε κάποιον άλλο παράγοντα.
Το πάρκο και οι γύρω περιοχές αποτελούν το οικοσύστημα του Αμποσέλι, μια τεράστια έκταση που εκτείνεται έως τα σύνορα με την Τανζανία και είναι παγκοσμίως γνωστή για την πλούσια άγρια ζωή της.
Mysterious deaths of 14 elephants in Kenya prompts urgent inquiry https://t.co/e0daAa38st— BBC News (World) (@BBCWorld) July 28, 2026
Αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που καταγράφεται τόσο μεγάλος αριθμός θανάτων ελεφάντων στην περιοχή, όπου οι αρχές έχουν καταφέρει να περιορίσουν σημαντικά τη λαθροθηρία.
Η KWS τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν μία και μοναδική αιτία θανάτου. Τα νεκρά ζώα περιλαμβάνουν ελέφαντες διαφορετικών ηλικιών και φύλων, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για περιστατικό που αφορά μία μόνο οικογενειακή ομάδα ή συγκεκριμένη κατηγορία του πληθυσμού.
Ο επικεφαλής επικοινωνίας της υπηρεσίας, Ντάνκαν Ουανιάμα, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τα πτώματα εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία γύρω από το Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι, σε αποστάσεις από 15 έως 30 χιλιόμετρα από τα όριά του.
Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού Amboseli Trust for Elephants, ο οποίος παρακολουθεί τις μετακινήσεις των ζώων, περισσότεροι από 2.000 ελέφαντες ζούσαν στο οικοσύστημα του Αμποσέλι το 2025.
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