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Η Αριάνα Γκράντε κατέθεσε αγωγή εναντίον χάκερ για διαρροή ακυκλοφόρητης μουσικής και βίντεο
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Αριάνα Γκράντε Αγωγή Χάκερ

Η Αριάνα Γκράντε κατέθεσε αγωγή εναντίον χάκερ για διαρροή ακυκλοφόρητης μουσικής και βίντεο

Η τραγουδίστρια και η νομική της ομάδα ισχυρίζονται ότι απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικούς ψηφιακούς λογαριασμούς φωτογράφων και παραγωγών που συνεργάστηκαν στενά μαζί της και στη συνέχεια πούλησαν τα δεδομένα

Η Αριάνα Γκράντε κατέθεσε αγωγή εναντίον χάκερ για διαρροή ακυκλοφόρητης μουσικής και βίντεο
Αγωγή εναντίον ανώνυμων χάκερ κατέθεσε η Αριάνα Γκράντε, ισχυριζόμενη ότι απέκτησαν πρόσβαση σε συσκευές που οδήγησαν στη διαρροή ακυκλοφόρητων τραγουδιών και υλικού από ηχογραφήσεις της και μουσικά βίντεο.

Η αγωγή, που κατατέθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Variety, στοχεύει μια ομάδα ανώνυμων δραστών για απάτες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) και σχέδια hacking (παραβίαση ηλεκτρονικών συστημάτων) που έχουν προκαλέσει «παράνομη και κατάφωρη κλοπή, διάδοση και εκμετάλλευση ακυκλοφόρητου περιεχομένου».


Η νομική ομάδα της Γκράντε σκιαγραφεί ένα μοτίβο παράνομης συμπεριφοράς τονίζοντας ότι οι χάκερ στόχευσαν τους προσωπικούς ψηφιακούς λογαριασμούς φωτογράφων και παραγωγών που συνεργάστηκαν στενά μαζί της και στη συνέχεια πούλησαν τα δεδομένα και το περιεχόμενο για «σημαντικά χρηματικά ποσά».

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μηνύει τους δράστες για να «αποκαλύψει τις ταυτότητες αυτών των προς το παρόν άγνωστων και αδίστακτων ατόμων, προκειμένου να λογοδοτήσουν για την κατακριτέα συμπεριφορά τους». Η αγωγή αναφέρει ότι «είναι επιτακτική ανάγκη για την Αριάνα Γκράντε να διασφαλίσει -εκ μέρους της ίδιας και των άλλων- ότι τέτοια συμπεριφορά θα αποτραπεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό».

Στην αγωγή επισημαίνεται ότι έχουν σημειωθεί εκατοντάδες διαρροές από τότε που έκανε το μουσικό της ντεμπούτο το 2011.

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