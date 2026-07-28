Η Ντακότα Τζόνσον μεταμορφώνεται σε Μέριλιν Μονρόε για τη νέα ταινία της Μάγκι Τζίλενχαλ: Η πρώτη εικόνα της
Η Ντακότα Τζόνσον μεταμορφώνεται σε Μέριλιν Μονρόε για τη νέα ταινία της Μάγκι Τζίλενχαλ: Η πρώτη εικόνα της
Η ηθοποιός ενσαρκώνει τη θρυλική σταρ του Χόλιγουντ στο Flesh Impact, μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση για τη ζωή της
Τη Μέριλιν Μονρόε θα υποδυθεί η Ντακότα Τζόνσον, αναλαμβάνοντας έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, στη νέα ταινία Flesh Impact, σε σκηνοθεσία της Μάγκι Τζίλενχαλ.
Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου από την αυτοκινητοβιομηχανία Genesis, η οποία συνεργάζεται με την Τζίλενχαλ για την παραγωγή της ταινίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της εμβληματικής σταρ.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, η Ντακότα Τζόνσον θα ενσαρκώσει τη Μονρόε στην κορυφή της δόξας της, ενώ η Έλεν Μπέρστιν θα υποδυθεί μια διαφορετική εκδοχή της ηθοποιού, «τη Μέριλιν που ο κόσμος δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσει». Στις πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν αποτυπώνεται η μεγάλη ομοιότητα της Τζόνσον με την αείμνηστη ηθοποιό.
Η Μάγκι Τζίλενχαλ εξήγησε πως η ιδέα την ενθουσίασε από την πρώτη στιγμή, καθώς η προσωπικότητα της Μονρόε την απασχολούσε εδώ και χρόνια. «Πάντα με γοήτευε η Μέριλιν Μονρόε. Όταν η Genesis μου πρότεινε να δημιουργήσουμε ένα επετειακό πρότζεκτ για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, ήξερα ότι ήθελα να συνεργαστούμε για να ζωντανέψουμε αυτή την ιστορία», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Με το Flesh Impact παρουσιάζουμε τη διαχρονική εικόνα που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε, μέσα από μια σύγχρονη ματιά που επαναπροσδιορίζει την ιστορία της».
Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, η Τζίλενχαλ παραδέχτηκε ότι αρχικά δίστασε να αναλάβει τη σκηνοθεσία μιας τόσο σημαντικής ιστορίας: «Γνώριζα φυσικά τις σημαντικότερες ερμηνείες της και τη δημόσια εικόνα που είχε όσο ζούσε. Όμως σκέφτηκα: "Δεν ξέρω αν είμαι η κατάλληλη γυναίκα γι’ αυτή τη δουλειά. Ας περιμένω λίγο να δω τι θα προκύψει"».
Η σκηνοθέτρια εξήγησε επίσης τι είναι αυτό που τη συναρπάζει στην υποκριτική της Μέριλιν Μονρόε: «Βρίσκω την υποκριτική της τόσο συναρπαστική, παράξενη, αυθόρμητη και γεμάτη χαρά, αλλά ταυτόχρονα βαθιά συγκινητική. Αναρωτήθηκα τι θα είχε συμβεί αν είχε ζήσει άλλα 60 χρόνια. Πώς θα είχε εξελιχθεί η δουλειά της σήμερα;».
Εκτός από την Ντακότα Τζόνσον και την Έλεν Μπέρστιν, στο καστ συμμετέχουν επίσης η Σεπίντε Μοάφι και ο Πίτερ Σάρσγκαρντ. Η παγκόσμια πρεμιέρα του Flesh Impact έχει προγραμματιστεί για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2026, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου από την αυτοκινητοβιομηχανία Genesis, η οποία συνεργάζεται με την Τζίλενχαλ για την παραγωγή της ταινίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της εμβληματικής σταρ.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, η Ντακότα Τζόνσον θα ενσαρκώσει τη Μονρόε στην κορυφή της δόξας της, ενώ η Έλεν Μπέρστιν θα υποδυθεί μια διαφορετική εκδοχή της ηθοποιού, «τη Μέριλιν που ο κόσμος δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσει». Στις πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν αποτυπώνεται η μεγάλη ομοιότητα της Τζόνσον με την αείμνηστη ηθοποιό.
Η Μάγκι Τζίλενχαλ εξήγησε πως η ιδέα την ενθουσίασε από την πρώτη στιγμή, καθώς η προσωπικότητα της Μονρόε την απασχολούσε εδώ και χρόνια. «Πάντα με γοήτευε η Μέριλιν Μονρόε. Όταν η Genesis μου πρότεινε να δημιουργήσουμε ένα επετειακό πρότζεκτ για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, ήξερα ότι ήθελα να συνεργαστούμε για να ζωντανέψουμε αυτή την ιστορία», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Με το Flesh Impact παρουσιάζουμε τη διαχρονική εικόνα που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε, μέσα από μια σύγχρονη ματιά που επαναπροσδιορίζει την ιστορία της».
Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, η Τζίλενχαλ παραδέχτηκε ότι αρχικά δίστασε να αναλάβει τη σκηνοθεσία μιας τόσο σημαντικής ιστορίας: «Γνώριζα φυσικά τις σημαντικότερες ερμηνείες της και τη δημόσια εικόνα που είχε όσο ζούσε. Όμως σκέφτηκα: "Δεν ξέρω αν είμαι η κατάλληλη γυναίκα γι’ αυτή τη δουλειά. Ας περιμένω λίγο να δω τι θα προκύψει"».
Η σκηνοθέτρια εξήγησε επίσης τι είναι αυτό που τη συναρπάζει στην υποκριτική της Μέριλιν Μονρόε: «Βρίσκω την υποκριτική της τόσο συναρπαστική, παράξενη, αυθόρμητη και γεμάτη χαρά, αλλά ταυτόχρονα βαθιά συγκινητική. Αναρωτήθηκα τι θα είχε συμβεί αν είχε ζήσει άλλα 60 χρόνια. Πώς θα είχε εξελιχθεί η δουλειά της σήμερα;».
Εκτός από την Ντακότα Τζόνσον και την Έλεν Μπέρστιν, στο καστ συμμετέχουν επίσης η Σεπίντε Μοάφι και ο Πίτερ Σάρσγκαρντ. Η παγκόσμια πρεμιέρα του Flesh Impact έχει προγραμματιστεί για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2026, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
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