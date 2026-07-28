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Ο Φάουτσι την είχε... ψωνίσει: Είναι αδιανόητη η φήμη μου, είμαι το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο στον κόσμο, έγραφε στο ημερολόγιό του
Ο Φάουτσι την είχε... ψωνίσει: Είναι αδιανόητη η φήμη μου, είμαι το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο στον κόσμο, έγραφε στο ημερολόγιό του
Ήταν επικεφαλής σύμβουλος υγείας και βασικό πρόσωπο στην αντιμετώπιση της πανδημίας - «Μεγάλη ημέρα, έκλεισα τα σχολεία» - Το παρασκήνιο του lockdown για τον κορωνοϊό στις ΗΠΑ με τις δικές του σημειώσεις
Νέα ερωτήματα για τον ρόλο που είχε ο Δρ. Άντονι Φάουτσι στη διαχείριση της πανδημίας COVID-19 στις ΗΠΑ, προκαλούν δημοσιεύματα που επικαλούνται αποσπάσματα από το προσωπικό του ημερολόγιο, στα οποία φέρεται να περιγράφει πως είχε ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για περιοριστικά μέτρα, σε αντίθεση με δημόσιες δηλώσεις του που έκανε και αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή.
Ο Φάουτσι, την περίοδο της πανδημίας ήταν διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους επιστημονικούς συμβούλους της αμερικανικής κυβέρνησης, είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν ήταν εκείνος που πρότεινε ή επέβαλε lockdowns και κλείσιμο σχολείων. Σύμφωνα όμως με αποσπάσματα από το προσωπικό του ημερολόγιο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι σημειώσεις από το 2020 περιγράφουν μια διαφορετική εικόνα.
Ο Φάουτσι, περιγράφει ακόμη πως έχει γίνει ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους ανθρώπους στον κόσμο. «Η κατάσταση με την φήμη μου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι εκρηκτική και πραγματικά αδιανόητη», έγραψε σε μία καταχώρηση του ημερολογίου του. «Δεν είναι υπερβολή να πω ότι σήμερα είμαι το πιο διάσημο και συζητημένο πρόσωπο στη χώρα και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον κόσμο» πρόσθετε, ακκιζόμενος για την φήμη του.
Στις 15 Μαρτίου του 2020, ο Φάουτσι φέρεται να σημειώνει με κόκκινα γράμματα τη φράση «ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ!» και να αναφέρεται σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάσιο. Σύμφωνα με τις σημειώσεις του, ο Φάουτσι ανέφερε ότι τον «έπεισε», με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του και τη μεταξύ τους συζήτηση, να προχωρήσει στο κλείσιμο των σχολείων της πόλης.
«Είχε ήδη αποφασίσει με βάση όσα έλεγα στην τηλεόραση», φέρεται να έγραψε ο Φάουτσι, περιγράφοντας παράλληλα αντίστοιχη επικοινωνία με την Ανν Ο’Λίρι, συνεργάτιδα του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ. Στην ίδια καταχώριση, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σημείωσε ότι οι τηλεοπτικές εμφανίσεις του είχαν επηρεάσει την απόφαση της Καλιφόρνιας να κλείσει σχολεία, μπαρ και εστιατόρια.
Οι συγκεκριμένες αναφορές στο ημερολογίου του έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις που έκανε ο Φάουτσι τα επόμενα χρόνια. Σε συνέντευξή του στο ABC News τον Οκτώβριο του 2022, ο ίδιος αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε άμεση ευθύνη για το κλείσιμο σχολείων. «Πάντα επιστρέφουν και λένε: “Ο Φάουτσι ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο των σχολείων”. Δεν είχα καμία σχέση», είχε δηλώσει. Την ίδια χρονιά, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Hill, είχε υποστηρίξει ότι «δεν συνέστησε κανένα μέτρο περιορισμού».
Την ίδια θέση κράτησε και στην κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Ιανουάριο του 2024, όταν δήλωσε ότι «δεν έκλεισε τα σχολεία» και ότι είχε γίνει πολιτικός στόχος για αποφάσεις που δεν έλαβε ο ίδιος.
Στα αποσπάσματα από το ημερολόγιο του περιλαμβάνονται επίσης αναφορές και συζητήσεις για το κλείσιμο επιχειρήσεων και την επιβολή αυστηρότερων μέτρων κατά του COVID-19.
Σε καταχώριση της 15ης Μαρτίου 2020, ο Φάουτσι φέρεται να ανέφερε ότι συνέστησε στον ντε Μπλάσιο να κλείσει τα μπαρ και τα εστιατόρια της Νέας Υόρκης. Πέντε ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τις σημειώσεις, έγραψε ότι συμβούλεψε τον δήμαρχο να προχωρήσει σε καραντίνα ολόκληρης της πόλης, παρά τις αντιδράσεις του τότε κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.
Στις 29 Μαρτίου 2020, ο Φάουτσι περιέγραψε επίσης μια συνάντηση που είχε με τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία, όπως ανέφερε, προσπάθησε να τον πείσει να παρατείνει τα μέτρα περιορισμού. Στις σημειώσεις του χαρακτήρισε θετικό το αποτέλεσμα της συζήτησης, καθώς, όπως έγραψε, ο «πρόεδρος συμφώνησε σε παράταση των μέτρων αντί να τα τερματίσει πρόωρα».
Ο Φάουτσι, την περίοδο της πανδημίας ήταν διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους επιστημονικούς συμβούλους της αμερικανικής κυβέρνησης, είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν ήταν εκείνος που πρότεινε ή επέβαλε lockdowns και κλείσιμο σχολείων. Σύμφωνα όμως με αποσπάσματα από το προσωπικό του ημερολόγιο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι σημειώσεις από το 2020 περιγράφουν μια διαφορετική εικόνα.
Ο Φάουτσι, περιγράφει ακόμη πως έχει γίνει ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους ανθρώπους στον κόσμο. «Η κατάσταση με την φήμη μου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι εκρηκτική και πραγματικά αδιανόητη», έγραψε σε μία καταχώρηση του ημερολογίου του. «Δεν είναι υπερβολή να πω ότι σήμερα είμαι το πιο διάσημο και συζητημένο πρόσωπο στη χώρα και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον κόσμο» πρόσθετε, ακκιζόμενος για την φήμη του.
Στις 15 Μαρτίου του 2020, ο Φάουτσι φέρεται να σημειώνει με κόκκινα γράμματα τη φράση «ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ!» και να αναφέρεται σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάσιο. Σύμφωνα με τις σημειώσεις του, ο Φάουτσι ανέφερε ότι τον «έπεισε», με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του και τη μεταξύ τους συζήτηση, να προχωρήσει στο κλείσιμο των σχολείων της πόλης.
«Μεγάλη μέρα!» – Η καταχώρηση για το κλείσιμο σχολείων στη Νέα Υόρκη
«Είχε ήδη αποφασίσει με βάση όσα έλεγα στην τηλεόραση», φέρεται να έγραψε ο Φάουτσι, περιγράφοντας παράλληλα αντίστοιχη επικοινωνία με την Ανν Ο’Λίρι, συνεργάτιδα του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ. Στην ίδια καταχώριση, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σημείωσε ότι οι τηλεοπτικές εμφανίσεις του είχαν επηρεάσει την απόφαση της Καλιφόρνιας να κλείσει σχολεία, μπαρ και εστιατόρια.
Οι συγκεκριμένες αναφορές στο ημερολογίου του έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις που έκανε ο Φάουτσι τα επόμενα χρόνια. Σε συνέντευξή του στο ABC News τον Οκτώβριο του 2022, ο ίδιος αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε άμεση ευθύνη για το κλείσιμο σχολείων. «Πάντα επιστρέφουν και λένε: “Ο Φάουτσι ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο των σχολείων”. Δεν είχα καμία σχέση», είχε δηλώσει. Την ίδια χρονιά, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Hill, είχε υποστηρίξει ότι «δεν συνέστησε κανένα μέτρο περιορισμού».
Τα αρνήθηκε όλα
Την ίδια θέση κράτησε και στην κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Ιανουάριο του 2024, όταν δήλωσε ότι «δεν έκλεισε τα σχολεία» και ότι είχε γίνει πολιτικός στόχος για αποφάσεις που δεν έλαβε ο ίδιος.
Στα αποσπάσματα από το ημερολόγιο του περιλαμβάνονται επίσης αναφορές και συζητήσεις για το κλείσιμο επιχειρήσεων και την επιβολή αυστηρότερων μέτρων κατά του COVID-19.
Αναφορές σε κλείσιμο επιχειρήσεων και περιορισμούς
Σε καταχώριση της 15ης Μαρτίου 2020, ο Φάουτσι φέρεται να ανέφερε ότι συνέστησε στον ντε Μπλάσιο να κλείσει τα μπαρ και τα εστιατόρια της Νέας Υόρκης. Πέντε ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τις σημειώσεις, έγραψε ότι συμβούλεψε τον δήμαρχο να προχωρήσει σε καραντίνα ολόκληρης της πόλης, παρά τις αντιδράσεις του τότε κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.
Στις 29 Μαρτίου 2020, ο Φάουτσι περιέγραψε επίσης μια συνάντηση που είχε με τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία, όπως ανέφερε, προσπάθησε να τον πείσει να παρατείνει τα μέτρα περιορισμού. Στις σημειώσεις του χαρακτήρισε θετικό το αποτέλεσμα της συζήτησης, καθώς, όπως έγραψε, ο «πρόεδρος συμφώνησε σε παράταση των μέτρων αντί να τα τερματίσει πρόωρα».
Στις 28 Νοεμβρίου 2020 υπάρχει ακόμα μια καταγραφή που αφορά την επικοινωνία του Φάουτσι με τον Μαρκ Γκάλι, αξιωματούχο υγείας του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με το ημερολόγιο, ο Γκάλι ζήτησε τη στήριξή του για την επιβολή lockdown διάρκειας τριών εβδομάδων λόγω αύξησης των κρουσμάτων και φόβων για υπερφόρτωση των νοσοκομείων.
Η υπόθεση του Λος Άντζελες
«Συμφώνησα να τον υποστηρίξω», φέρεται να έγραψε ο Φάουτσι. Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ο Φάουτσι είχε δηλώσει το 2022 ότι δεν είχε προτείνει lockdowns.
Παρά τις μεταγενέστερες αρνήσεις του, ο Φάουτσι είχε δηλώσει τον Οκτώβριο του 2020 στο CBS News ότι είχε εισηγηθεί στον πρόεδρο Τραμπ το κλείσιμο της χώρας όταν διαπιστώθηκε κοινοτική μετάδοση του ιού. «Πρότεινα στον πρόεδρο να κλείσουμε τη χώρα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.
Η δήλωση του 2020 για το κλείσιμο της χώρας
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