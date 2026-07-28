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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών του Flyover το Σαββατοκύριακο
ΕΛΛΑΔΑ
Flyover Θεσσαλονίκη Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Περιφερειακή οδός

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών του Flyover το Σαββατοκύριακο

Θα εφαρμοσθεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία) για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης μεταλλικών ικριωμάτων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών του Flyover το Σαββατοκύριακο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 πρωί της Κυριακής, στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω της κατασκευής του Flyover.

Συγκεκριμένα, θα εφαρμοσθεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία) για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης των μεταλλικών ικριωμάτων στις δύο νέες γέφυρες Πυλαίας-Πανοράματος.

Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα/Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη.

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