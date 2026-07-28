Η JURA, το κορυφαίο brand αυτόματων μηχανών, φέρνει στην Ελλάδα μια νέα προσέγγιση στην εμπειρία του καφέ, βασισμένη στην τεχνολογία αιχμής και την υψηλή τεχνογνωσία.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών του Flyover το Σαββατοκύριακο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών του Flyover το Σαββατοκύριακο
Θα εφαρμοσθεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία) για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης μεταλλικών ικριωμάτων
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 πρωί της Κυριακής, στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω της κατασκευής του Flyover.
Συγκεκριμένα, θα εφαρμοσθεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία) για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης των μεταλλικών ικριωμάτων στις δύο νέες γέφυρες Πυλαίας-Πανοράματος.
Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα/Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη.
Συγκεκριμένα, θα εφαρμοσθεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία) για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης των μεταλλικών ικριωμάτων στις δύο νέες γέφυρες Πυλαίας-Πανοράματος.
Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα/Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα