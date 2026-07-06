Κατερίνα Γερονικολού για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Δεν ζηλεύω καθόλου όταν παίζει σε ερωτικές σκηνές, εκείνος δεν είναι τόσο κουλ
Κατερίνα Γερονικολού για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Δεν ζηλεύω καθόλου όταν παίζει σε ερωτικές σκηνές, εκείνος δεν είναι τόσο κουλ
Δεν θα κάτσουμε να δούμε μια ταινία που παίζω εγώ με κάποιον άλλο και θα τη χαρούμε άμα είναι ερωτικό δράμα, εξήγησε η ηθοποιός
Καθόλου δεν ζηλεύει η Κατερίνα Γερονικολού όταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παίζει σε ερωτικές σκηνές, σε αντίθεση με εκείνον, ο οποίος δεν είναι τόσο «κουλ», όπως επισήμανε η ίδια.
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» την Κυριακή 5 Ιουλίου, εξήγησε πως δεν θα δημιουργηθεί ένταση ανάμεσά τους για τον λόγο αυτό, ωστόσο εκείνος δεν μπορεί να παρακολουθήσει μαζί της μία ρομαντική ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί.
Η Κατερίνα Γερονικολού ανέφερε αρχικά: «Όταν κάνει ερωτικές σκηνές ο Γιάννης σε ένα σίριαλ, δεν ζηλεύω καθόλου. Εγώ δεν ζηλεύω καθόλου, αλλά όταν συμβαίνει το αντίστροφο, ο Γιάννης δεν τρελαίνεται. Επειδή το ζω, καταλαβαίνω πως είναι δουλειά. Δηλαδή είναι μέρος, κομμάτι, αναγκαιότητα, ρόλος. Ο Γιάννης δεν είναι τόσο κουλ, αλλά εντάξει… Υπάρχει και ένα βαθύ Μεσολόγγι από το οποίο προέρχεται, υπάρχει μια άλλη κουλτούρα που φέρει αλλά, εντάξει, δεν δημιουργείται πρόβλημα στη σχέση».
Αμέσως μετά δήλωσε πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν της έχει κάνει ποτέ σκηνή ζηλοτυπίας: «Δεν μου έχει κάνει σκηνή, απλά δεν τρελαίνεται. Δεν είναι δηλαδή ότι θα κάτσουμε να δούμε μια ταινία που παίζω εγώ με κάποιον άλλο και θα τη χαρούμε, άμα είναι ερωτικό δράμα. Δεν δημιουργεί όμως πρόβλημα ο ένας στον άλλο, προς Θεού», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» την Κυριακή 5 Ιουλίου, εξήγησε πως δεν θα δημιουργηθεί ένταση ανάμεσά τους για τον λόγο αυτό, ωστόσο εκείνος δεν μπορεί να παρακολουθήσει μαζί της μία ρομαντική ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί.
Η Κατερίνα Γερονικολού ανέφερε αρχικά: «Όταν κάνει ερωτικές σκηνές ο Γιάννης σε ένα σίριαλ, δεν ζηλεύω καθόλου. Εγώ δεν ζηλεύω καθόλου, αλλά όταν συμβαίνει το αντίστροφο, ο Γιάννης δεν τρελαίνεται. Επειδή το ζω, καταλαβαίνω πως είναι δουλειά. Δηλαδή είναι μέρος, κομμάτι, αναγκαιότητα, ρόλος. Ο Γιάννης δεν είναι τόσο κουλ, αλλά εντάξει… Υπάρχει και ένα βαθύ Μεσολόγγι από το οποίο προέρχεται, υπάρχει μια άλλη κουλτούρα που φέρει αλλά, εντάξει, δεν δημιουργείται πρόβλημα στη σχέση».
Αμέσως μετά δήλωσε πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν της έχει κάνει ποτέ σκηνή ζηλοτυπίας: «Δεν μου έχει κάνει σκηνή, απλά δεν τρελαίνεται. Δεν είναι δηλαδή ότι θα κάτσουμε να δούμε μια ταινία που παίζω εγώ με κάποιον άλλο και θα τη χαρούμε, άμα είναι ερωτικό δράμα. Δεν δημιουργεί όμως πρόβλημα ο ένας στον άλλο, προς Θεού», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
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