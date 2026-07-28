Η Μαρία Σολωμού πόζαρε στο πάτωμα με το μαγιό της: Οι φωτογραφίες μαζί με τη σκυλίτσα της
Η Μαρία Σολωμού πόζαρε στο πάτωμα με το μαγιό της: Οι φωτογραφίες μαζί με τη σκυλίτσα της
Η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες από τις διακοπές της
Φωτογραφίες της με μαγιό και τη σκυλίτσα της μοιράστηκε η Μαρία Σολωμού με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.
Η ηθοποιός δημοσίευσε την Τρίτη 28 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες της φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι και ποζάροντας καθισμένη στο πάτωμα. Δίπλα της βρισκόταν η σκυλίτσα της, Μαύρα με τη Μαρία Σολωμού να γράφει στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Τι λες Μαύρα. Την κάνουμε σιγά σιγά;» χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλύψει σε ποιον προορισμό βρίσκονταν.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός δημοσίευσε την Τρίτη 28 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες της φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι και ποζάροντας καθισμένη στο πάτωμα. Δίπλα της βρισκόταν η σκυλίτσα της, Μαύρα με τη Μαρία Σολωμού να γράφει στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Τι λες Μαύρα. Την κάνουμε σιγά σιγά;» χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλύψει σε ποιον προορισμό βρίσκονταν.
Δείτε την ανάρτησή της
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