Μαριέττα Χρουσαλά: Η βραδινή βόλτα με τον Λέοντα Πατίτσα στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Μαριέττα Χρουσαλά: Η βραδινή βόλτα με τον Λέοντα Πατίτσα στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Το ζευγάρι εθεάθη να περπατάει χέρι χέρι στα σοκάκια του νησιού
Μια βραδινή βόλτα στη Μύκονο εθεάθησαν να κάνουν η Μαριέττα Χρουσαλά και ο σύζυγός της, Λέων Πατίτσας.
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατάει πιασμένο χέρι χέρι στα στενά του νησιού των ανέμων. Η πρώην παρουσιάστρια επέλεξε για την έξοδό της ένα πολύχρωμο κοντό φόρεμα, συνδυάζοντάς το με καφέ παντόφλες και τσάντα σε ίδια απόχρωση. Ο σύζυγός της φόρεσε βερμούδα, T-shirt και αθλητικά παπούτσια σε μαύρο χρώμα.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Νίκος Ζώτος
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατάει πιασμένο χέρι χέρι στα στενά του νησιού των ανέμων. Η πρώην παρουσιάστρια επέλεξε για την έξοδό της ένα πολύχρωμο κοντό φόρεμα, συνδυάζοντάς το με καφέ παντόφλες και τσάντα σε ίδια απόχρωση. Ο σύζυγός της φόρεσε βερμούδα, T-shirt και αθλητικά παπούτσια σε μαύρο χρώμα.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Νίκος Ζώτος
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