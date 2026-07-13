Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά ο Τομ Κρουζ στο επίσημο τρέιλερ του «Digger»
Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά ο Τομ Κρουζ στο επίσημο τρέιλερ του «Digger»
Η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται στις 2 Οκτωβρίου - Ο ηθοποιός υποδύεται έναν μεγιστάνα ο οποίος προσπαθεί να σώσει τον κόσμο από μία καταστροφή που προκάλεσε ο ίδιος
Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά εμφανίζεται ο Τομ Κρουζ στο επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας «Digger».
Στην ταινία του σκηνοθέτη Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, ο Κρουζ, σύμφωνα με την περιγραφή, υποδύεται «τον πιο ισχυρό άνδρα στον κόσμο, ο οποίος ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, πριν η καταστροφή που ο ίδιος εξαπέλυσε αφανίσει τα πάντα».
Πρόκειται για τον μεγιστάνα Digger Rockwell, ο οποίος στο τρέιλερ φαίνεται να ισορροπεί στα όρια της παράνοιας, καθώς αγωνιά για την υγεία της γάτας του, ενώ παράλληλα συγκρούεται με συνεργάτες του για ένα πρότζεκτ που απειλεί να προκαλέσει ζημιά ύψους 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Δείτε το τρέιλερ
Η ταινία περιγράφεται ως «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων», με τον ίδιο τον Κρουζ να δηλώνει πως πρόκειται για μια από τις πιο απαιτητικές και πρωτότυπες εμπειρίες της καριέρας του: «Δεν έχω ξαναδοκιμαστεί με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο πλευρό του ηθοποιού πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς, Σάντρα Χίλερ, Ριζ Άχμεντ, Σόφι Γουάιλντ, Έμα Ντ’ Άρσι, Μάικλ Στούλμπαργκ και Τζον Γκούντμαν.
Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.
Στην ταινία του σκηνοθέτη Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, ο Κρουζ, σύμφωνα με την περιγραφή, υποδύεται «τον πιο ισχυρό άνδρα στον κόσμο, ο οποίος ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, πριν η καταστροφή που ο ίδιος εξαπέλυσε αφανίσει τα πάντα».
Πρόκειται για τον μεγιστάνα Digger Rockwell, ο οποίος στο τρέιλερ φαίνεται να ισορροπεί στα όρια της παράνοιας, καθώς αγωνιά για την υγεία της γάτας του, ενώ παράλληλα συγκρούεται με συνεργάτες του για ένα πρότζεκτ που απειλεί να προκαλέσει ζημιά ύψους 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Δείτε το τρέιλερ
Η ταινία περιγράφεται ως «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων», με τον ίδιο τον Κρουζ να δηλώνει πως πρόκειται για μια από τις πιο απαιτητικές και πρωτότυπες εμπειρίες της καριέρας του: «Δεν έχω ξαναδοκιμαστεί με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο πλευρό του ηθοποιού πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς, Σάντρα Χίλερ, Ριζ Άχμεντ, Σόφι Γουάιλντ, Έμα Ντ’ Άρσι, Μάικλ Στούλμπαργκ και Τζον Γκούντμαν.
Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα