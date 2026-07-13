Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά ο Τομ Κρουζ στο επίσημο τρέιλερ του «Digger»

Η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται στις 2 Οκτωβρίου - Ο ηθοποιός υποδύεται έναν μεγιστάνα ο οποίος προσπαθεί να σώσει τον κόσμο από μία καταστροφή που προκάλεσε ο ίδιος