Η Κέιτι Χολμς έκανε την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της, Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι
Η Κέιτι Χολμς έκανε την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της, Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι
Το ζευγάρι πόζαρε μαζί σε εκδήλωση μόδας στη Νέα Υόρκη
Την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνισή ως ζευγάρι έκαναν η Κέιτι Χολμς και ο καλλιτέχνης, Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι.
Η ηθοποιός και ο καλλιτέχνης έδωσαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου το «παρών» σε εκδήλωση του οίκου Ferragamo στη Νέα Υόρκη. Η 47χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα σύνολο αποτελούμενο από διάφανο μπλε πουκάμισο και φούστα με χρυσά κρόσσια, ολοκληρώνοντας το look με μαύρες γόβες και μια πορτοκαλί τσάντα. Ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι φόρεσε ένα σκούρο μπλε πουλόβερ με ασορτί παντελόνι και μαύρα παπούτσια, ποζάροντας χαμογελαστός στο πλευρό της συντρόφου του.
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Μιλώντας στο Elle για το γεγονός ότι οι δυο τους επέλεξαν παρόμοια χρώματα στα ρούχα τους, η Χολμς σχολίασε: «Νομίζω ότι απλώς έχουμε παρόμοιο γούστο».
Παρότι η εμφάνισή τους στην εκδήλωση ήταν η πρώτη επίσημη δημόσια παρουσία τους ως ζευγάρι, οι δυο τους είχαν ήδη κάνει μια κοινή έξοδο λίγες ημέρες νωρίτερα. Συγκεκριμένα, στις 10 Ιουλίου, παρακολούθησαν μαζί προβολή της ταινίας «The Invite» της Ολίβια Γουάιλντ στο Χάμπτονς, με τον φωτογραφικό φακό να τους καταγράφει να περπατούν χέρι-χέρι προς τον κινηματογράφο.
Η τελευταία γνωστή σχέση της Κέιτι Χολμς ήταν με τον Bobby Wootten II, με τον οποίο είχε δεσμό για λιγότερο από έναν χρόνο το 2022. Το τελευταίο διάστημα, η ηθοποιός είχε βρεθεί επίσης στο επίκεντρο φημών για πιθανή επανασύνδεση με τον πρώην συμπρωταγωνιστή της από το «Dawson’s Creek», Τζόσουα Τζάκσον, με αφορμή τη συνεργασία τους στη νέα κινηματογραφική τριλογία «Happy Hours». Ωστόσο, οι δυο τους έχουν ξεκαθαρίσει ότι είναι απλώς φίλοι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός και ο καλλιτέχνης έδωσαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου το «παρών» σε εκδήλωση του οίκου Ferragamo στη Νέα Υόρκη. Η 47χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα σύνολο αποτελούμενο από διάφανο μπλε πουκάμισο και φούστα με χρυσά κρόσσια, ολοκληρώνοντας το look με μαύρες γόβες και μια πορτοκαλί τσάντα. Ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι φόρεσε ένα σκούρο μπλε πουλόβερ με ασορτί παντελόνι και μαύρα παπούτσια, ποζάροντας χαμογελαστός στο πλευρό της συντρόφου του.
Δείτε φωτογραφίες
Katie Holmes, 47, cozies up to her new toyboy beau as romance heats up during New York date https://t.co/1F58kLE3G4— Daily Mail (@DailyMail) July 26, 2026
Παρότι η εμφάνισή τους στην εκδήλωση ήταν η πρώτη επίσημη δημόσια παρουσία τους ως ζευγάρι, οι δυο τους είχαν ήδη κάνει μια κοινή έξοδο λίγες ημέρες νωρίτερα. Συγκεκριμένα, στις 10 Ιουλίου, παρακολούθησαν μαζί προβολή της ταινίας «The Invite» της Ολίβια Γουάιλντ στο Χάμπτονς, με τον φωτογραφικό φακό να τους καταγράφει να περπατούν χέρι-χέρι προς τον κινηματογράφο.
Katie Holmes Holds Hands with New Man on Date Night in the Hamptons (Exclusive Source) https://t.co/F3H5uOvJe7— People (@people) July 14, 2026
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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