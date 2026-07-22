Η Νατάσα Θεοδωρίδου πόζαρε αγκαλιά με τη μητέρα και τον αδερφό της, δείτε φωτογραφία
Η Νατάσα Θεοδωρίδου πόζαρε αγκαλιά με τη μητέρα και τον αδερφό της, δείτε φωτογραφία
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα οικογενειακό στιγμιότυπο στα social media
Με τη μητέρα και τον αδερφό της πόζαρε η Νατάσα Θεοδωρίδου, δημοσιεύοντας στα social media ένα οικογενειακό στιγμιότυπο.
Η τραγουδίστρια ευχήθηκε δημόσια στη μητέρα της για τα γενέθλιά της σημειώνοντας πάνω στο Instagram story που έκανε την Τρίτη 21 Ιουλίου: «Χρόνια σου πολλά μαγική μας μαμά», συνοδεύοντας το με το κομμάτι του Στίβι Γουόντερ «Happy Birthday».
Στην εικόνα που μοιράστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου με τους διαδικτυακούς της φίλους, εμφανίζεται με τη μητέρα της, Σοφία και με τον μεγαλύτερο αδερφό της, Θαλή.
Δείτε τη φωτογραφία
Η τραγουδίστρια ευχήθηκε δημόσια στη μητέρα της για τα γενέθλιά της σημειώνοντας πάνω στο Instagram story που έκανε την Τρίτη 21 Ιουλίου: «Χρόνια σου πολλά μαγική μας μαμά», συνοδεύοντας το με το κομμάτι του Στίβι Γουόντερ «Happy Birthday».
Στην εικόνα που μοιράστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου με τους διαδικτυακούς της φίλους, εμφανίζεται με τη μητέρα της, Σοφία και με τον μεγαλύτερο αδερφό της, Θαλή.
Δείτε τη φωτογραφία
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