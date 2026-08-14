Τραμπ: Αλλάζει το σύστημα εκτόξευσης μαχητικών από αεροπλανοφόρα, ανοίγει την παραγωγή πλοίων στο εξωτερικό

Η αλλαγή στο σύστημα εκτόξευσης αναμένεται να εφαρμοστεί στο τέταρτο αεροπλανοφόρο κλάσης Gerald R. Ford, το Doris Miller, που αναμένεται να παραδοθεί το 2034 - Τι προβλέπεται για την κατασκευή πλοίων σε ναυπηγεία του εξωτερικού

Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παράλληλα διέταξε την εγκατάλειψη του προηγμένου ηλεκτρομαγνητικού συστήματος εκτόξευσης μαχητικών από τα αεροπλανοφόρα και την επιστροφή στους παραδοσιακούς καταπέλτες ατμού.



Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε σχετικό μνημόνιο εθνικής ασφάλειας, με το οποίο ζητεί την αλλαγή του σχεδιασμού στο τέταρτο αεροπλανοφόρο κλάσηςDoris Miller, δεν θα χρησιμοποιεί το Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS), το οποίο έχει εγκατασταθεί στα τρία πρώτα αεροπλανοφόρα της συγκεκριμένης κλάσης.







Κύριος ανάδοχος για την κατασκευή των αεροπλανοφόρων κλάσης Ford είναι η Huntington Ingalls, η μετοχή της οποίας σημείωσε μικρή άνοδο στις μετασυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη.



Μέχρι τον Μάρτιο του 2026, το USS Gerald R. Ford, το πρώτο αεροπλανοφόρο της νέας κλάσης, είχε πραγματοποιήσει 36.863 εκτοξεύσεις αεροσκαφών με το EMALS, σύμφωνα με έγγραφα του Πενταγώνου.







Η αλλαγή θα γίνει στο Doris Miller Η απόφαση του Τραμπ θα εφαρμοστεί στο Doris Miller, το τέταρτο από τα προγραμματισμένα αεροπλανοφόρα της κλάσης Ford. Η τοποθέτηση της τρόπιδάς του έχει προγραμματιστεί έως το τέλος του 2026, ενώ η παράδοσή του στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται στις αρχές του 2034.



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Όταν το αμερικανικό Ναυτικό επέλεξε το EMALS το 2009, είχε υποστηρίξει ότι το νέο σύστημα θα μείωνε το συνολικό κόστος κατά τη διάρκεια ζωής των αεροπλανοφόρων, θα απαιτούσε λιγότερη συντήρηση σε σχέση με τους καταπέλτες ατμού και θα προκαλούσε μικρότερη καταπόνηση στα αεροσκάφη.



Το σύστημα, το οποίο έχει επιλεγεί και από το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, αντιμετώπισε προβλήματα στα πρώτα στάδια λειτουργίας του, έκτοτε όμως έχει πραγματοποιήσει δεκάδες χιλιάδες εκτοξεύσεις.



Αντιδρά η κατασκευάστρια του EMALS Η General Atomics, η εταιρεία που κατασκευάζει το EMALS, προειδοποίησε ότι η απόφαση να εγκαταλειφθεί το σύστημα στο Doris Miller θα πρέπει να «επανεξεταστεί προσεκτικά».



Το «πράσινο φως» στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να ναυπηγεί πλοία και στο εξωτερικό έδωσε ο, ενώ παράλληλα διέταξε την εγκατάλειψη του προηγμένου ηλεκτρομαγνητικού συστήματος εκτόξευσης μαχητικών από τα αεροπλανοφόρα και την επιστροφή στους παραδοσιακούς καταπέλτες ατμού.Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε σχετικό μνημόνιο εθνικής ασφάλειας, με το οποίο ζητεί την αλλαγή του σχεδιασμού στο τέταρτο αεροπλανοφόρο κλάσης Gerald R. Ford . Το συγκεκριμένο πλοίο, το, δεν θα χρησιμοποιεί το Electromagnetic Aircraft Launch System (), το οποίο έχει εγκατασταθεί στα τρία πρώτα αεροπλανοφόρα της συγκεκριμένης κλάσης.Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογουμένους εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.Κύριος ανάδοχος για την κατασκευή των αεροπλανοφόρων κλάσηςείναι η, η μετοχή της οποίας σημείωσε μικρή άνοδο στις μετασυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη.Μέχρι τον Μάρτιο του 2026, τοτο πρώτο αεροπλανοφόρο της νέας κλάσης, είχε πραγματοποιήσει 36.863 εκτοξεύσεις αεροσκαφών με το EMALS, σύμφωνα με έγγραφα του Πενταγώνου.Η απόφαση του Τραμπ θα εφαρμοστεί στοτο τέταρτο από τα προγραμματισμένα αεροπλανοφόρα της κλάσης. Η τοποθέτηση της τρόπιδάς του έχει προγραμματιστεί έως το τέλος του 2026, ενώ η παράδοσή του στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται στις αρχές του 2034. Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης, υποστηρίζοντας ότι είναι ακριβότερο, υπερβολικά περίπλοκο και λιγότερο αποτελεσματικό από τους καταπέλτες ατμού. «Δαπάνησαν δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα για ηλεκτρικούς καταπέλτες και δεν είναι καλοί. Δεν είναι ούτε κατά διάνοια τόσο καλοί, είναι υπερβολικά περίπλοκοι», είχε δηλώσει σε αμυντική σύνοδο στην Πενσιλβάνια τον περασμένο μήνα.Όταν το αμερικανικό Ναυτικό επέλεξε τοτο 2009, είχε υποστηρίξει ότι το νέο σύστημα θα μείωνε το συνολικό κόστος κατά τη διάρκεια ζωής των αεροπλανοφόρων, θα απαιτούσε λιγότερη συντήρηση σε σχέση με τους καταπέλτες ατμού και θα προκαλούσε μικρότερη καταπόνηση στα αεροσκάφη.Το σύστημα, το οποίο έχει επιλεγεί και από το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, αντιμετώπισε προβλήματα στα πρώτα στάδια λειτουργίας του, έκτοτε όμως έχει πραγματοποιήσει δεκάδες χιλιάδες εκτοξεύσεις., η εταιρεία που κατασκευάζει το EMALS, προειδοποίησε ότι η απόφαση να εγκαταλειφθεί το σύστημα στοθα πρέπει να «επανεξεταστεί προσεκτικά».

Σύμφωνα με την εταιρεία, σχεδόν το 50% της σχετικής παραγωγής έχει ήδη ολοκληρωθεί και η αλλαγή σχεδιασμού σε αυτή τη φάση ενέχει σημαντικούς κινδύνους. «Με σχεδόν το 50% της παραγωγής να έχει ολοκληρωθεί, μια αλλαγή πορείας τώρα θα δημιουργούσε σημαντικούς κινδύνους όσον αφορά το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και την ενσωμάτωση», ανέφερε η General Atomics.



Το Πολεμικό Ναυτικό παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο για οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την απόφαση.



Αμερικανικά πολεμικά πλοία θα μπορούν να κατασκευάζονται στο εξωτερικό Το μνημόνιο που υπέγραψε ο Τραμπ φέρνει ακόμη μία σημαντική αλλαγή: επιτρέπει για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες την κατασκευή πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού σε ναυπηγεία του εξωτερικού.



Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ξένες ναυπηγικές εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει «σημαντικές και μακροχρόνιες επενδύσεις» σε αμερικανικά ναυπηγεία θα μπορούν προσωρινά να κατασκευάσουν έως δύο πλοία στα ναυπηγεία των μητρικών τους εταιρειών στο εξωτερικό.



Στόχος είναι τα συγκεκριμένα πλοία να παραδοθούν γρήγορα, ώστε να καλυφθούν κενά στον αμερικανικό στόλο, συμπληρωματικά προς τις ναυπηγήσεις που πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ.



Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στην αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία. Η αυστραλιανή Austal ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο νοτιοκορεατικός όμιλος Hanwha Group προσφέρθηκε να εξαγοράσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ έναντι ποσού που μπορεί να φτάσει τα 1,2 δισ. δολάρια, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του στην αμερικανική αμυντική αγορά.



Τέλος, ο Τραμπ έδωσε εντολή στον υπουργό Άμυνας να προχωρήσει στη δημιουργία πέμπτου ναυπηγείου του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες επισκευής και συντήρησης υποβρυχίων και αεροπλανοφόρων.