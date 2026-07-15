Ο Μπένι Μπλάνκο αποκάλυψε την ερώτηση που του έκανε η Σελένα Γκόμεζ πριν δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους
Ο Μπένι Μπλάνκο αποκάλυψε την ερώτηση που του έκανε η Σελένα Γκόμεζ πριν δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους
«Κρατήσαμε τη σχέση μας ιδιωτική για πολύ καιρό, περίπου οκτώ ή εννέα μήνες», είπε ο μουσικός παραγωγός - Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2025
Την ερώτηση που του έκανε η Σελένα Γκόμεζ πριν δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους αποκάλυψε ο Μπένι Μπλάνκο.
Σε νέα συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα El País, ο 38χρονος μίλησε για τη σχέση του με την τραγουδίστρια, με την οποία παντρεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, σημειώνοντας αρχικά πως προσπάθησαν να την κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετό διάστημα: «Κρατήσαμε τη σχέση μας ιδιωτική για πολύ καιρό, περίπου οκτώ ή εννέα μήνες», δήλωσε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ερώτηση που του έκανε η Γκόμεζ πριν ο κόσμος μάθει για τη σχέση τους: «Με ρώτησε "Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να το κάνουμε αυτό; Καταλαβαίνω αν θέλεις να μείνουμε απλώς φίλοι"», θυμήθηκε. «Και τότε είπα "Ξέρεις κάτι; Άντε στο καλό". Είμαστε τυχεροί γιατί και οι δύο έχουμε φίλους και οικογένεια που γνωρίζουμε από πριν και μας περιβάλλει μια όμορφη ομάδα ανθρώπων που αγαπάμε», πρόσθεσε.
Ο Μπλάνκο επισήμανε πως η συζήτηση αυτή προέκυψε εν μέρει λόγω της διασημότητας της 33χρονης. Όταν ρωτήθηκε για το αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική του ζωή μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους, εξήγησε ότι ακόμη μαθαίνει πώς λειτουργεί η κουλτούρα των social media: «Δεν μου αρέσει να εκθέτω τη ζωή μου», είπε στο El País. «Οι διάσημοι βρίσκονται υπό συνεχή έλεγχο. Αν πεις ένα πράγμα είναι λάθος και αν πεις κάτι άλλο, πάλι λάθος είναι», συμπλήρωσε.
Ο μουσικός παραγωγός πρόσθεσε ότι, παρόλο που θα ήθελε περισσότερη ιδιωτικότητα, ανήκει σε εκείνη τη μεταβατική γενιά όπου τα social media δεν υπήρχαν όταν ήταν παιδί και επιλέγει «να ανεβάζει πού και πού μια φωτογραφία της γυναίκας του ή κάποιου νόστιμου φαγητού που δοκίμασε», τονίζοντας πως το περιεχόμενο του αφορά κυρίως τη μουσική του.
Σε νέα συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα El País, ο 38χρονος μίλησε για τη σχέση του με την τραγουδίστρια, με την οποία παντρεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, σημειώνοντας αρχικά πως προσπάθησαν να την κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετό διάστημα: «Κρατήσαμε τη σχέση μας ιδιωτική για πολύ καιρό, περίπου οκτώ ή εννέα μήνες», δήλωσε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ερώτηση που του έκανε η Γκόμεζ πριν ο κόσμος μάθει για τη σχέση τους: «Με ρώτησε "Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να το κάνουμε αυτό; Καταλαβαίνω αν θέλεις να μείνουμε απλώς φίλοι"», θυμήθηκε. «Και τότε είπα "Ξέρεις κάτι; Άντε στο καλό". Είμαστε τυχεροί γιατί και οι δύο έχουμε φίλους και οικογένεια που γνωρίζουμε από πριν και μας περιβάλλει μια όμορφη ομάδα ανθρώπων που αγαπάμε», πρόσθεσε.
Benny Blanco Says He and Selena Gomez ‘Kept Our Relationship Private for a Long Time’ https://t.co/idUziv0o6j— People (@people) July 15, 2026
Ο Μπλάνκο επισήμανε πως η συζήτηση αυτή προέκυψε εν μέρει λόγω της διασημότητας της 33χρονης. Όταν ρωτήθηκε για το αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική του ζωή μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους, εξήγησε ότι ακόμη μαθαίνει πώς λειτουργεί η κουλτούρα των social media: «Δεν μου αρέσει να εκθέτω τη ζωή μου», είπε στο El País. «Οι διάσημοι βρίσκονται υπό συνεχή έλεγχο. Αν πεις ένα πράγμα είναι λάθος και αν πεις κάτι άλλο, πάλι λάθος είναι», συμπλήρωσε.
Ο μουσικός παραγωγός πρόσθεσε ότι, παρόλο που θα ήθελε περισσότερη ιδιωτικότητα, ανήκει σε εκείνη τη μεταβατική γενιά όπου τα social media δεν υπήρχαν όταν ήταν παιδί και επιλέγει «να ανεβάζει πού και πού μια φωτογραφία της γυναίκας του ή κάποιου νόστιμου φαγητού που δοκίμασε», τονίζοντας πως το περιεχόμενο του αφορά κυρίως τη μουσική του.
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