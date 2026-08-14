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Ακρωτηριάστηκε 60χρονος εργαζόμενος σε φούρνο του Βόλου: Μηχάνημα του έκοψε τρία δάχτυλα
Ακρωτηριάστηκε 60χρονος εργαζόμενος σε φούρνο του Βόλου: Μηχάνημα του έκοψε τρία δάχτυλα
Το απόγευμα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
Εργατικό ατύχημα σε κεντρικό φούρνο του Βόλου, σήμερα το πρωί, όπου 60χρονος ιδιοκτήτης φούρνου στο κέντρο του Βόλου.
Την ώρα που εργαζόταν, μηχάνημα του έκοψε τρία δάχτυλα και μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο του Βόλου. Ο 60χρονος δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο και το απόγευμα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Την ώρα που εργαζόταν, μηχάνημα του έκοψε τρία δάχτυλα και μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο του Βόλου. Ο 60χρονος δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο και το απόγευμα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
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