Το Netflix κατηγορείται ότι έχασε ακυκλοφόρητη πολεμική ταινία του Νίκολας Κέιτζ, η αγωγή ύψους 105 εκατ. δολαρίων
Το Netflix κατηγορείται ότι έχασε ακυκλοφόρητη πολεμική ταινία του Νίκολας Κέιτζ, η αγωγή ύψους 105 εκατ. δολαρίων
Ο παραγωγός Σάιμον Αφράμ ισχυρίζεται ότι η πλατφόρμα έχασε έναν σκληρό δίσκο που περιείχε αντίγραφο του έργου, γεγονός που επηρεάζει την ικανότητά του να το πουλήσει
Αγωγή ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων δέχτηκε το Netflix από έναν παραγωγό ταινιών, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η πλατφόρμα έχασε έναν σκληρό δίσκο που περιείχε αντίγραφο μιας ακυκλοφόρητης ταινίας του Νίκολας Κέιτζ, γεγονός που επηρεάζει την ικανότητά του να την πουλήσει.
Ο Σάιμον Αφράμ και η εταιρεία του Op-Fortitude ανέφεραν, σε καταγγελία που κατατέθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με την Daily Mail, ότι ο σκληρός δίσκος, ο οποίος περιείχε μη κρυπτογραφημένο αντίγραφο της ταινίας «Fortitude», εξαφανίστηκε αφού παραδόθηκε στο Netflix.
Αφού έλαβε προωθητικό υλικό, το Netflix αρχικά δήλωσε ότι ενδιαφερόταν να αξιολογήσει την ταινία τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τους δικηγόρους του Αφράμ, ενώ τον Ιούνιο ζήτησε το αντίγραφο. Ο συμπαραγωγός Ντάνιελ Χάιντο το μετέφερε στα γραφεία της εταιρείας στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου για σκοπούς αξιολόγησης, με τους υπεύθυνους του Netflix να έχουν λάβει οδηγίες να διασφαλίσουν ότι θα διαγραφεί μετά την προβολή.
Σε email της 25ης Ιουνίου, στέλεχος του Netflix φέρεται να ενημέρωσε τον Χάιντο ότι ο σκληρός δίσκος είχε εξαφανιστεί, αφού «κάποιος έκλεψε σημαντικό αριθμό δίσκων από τα γραφεία μας την περασμένη εβδομάδα», σύμφωνα με την καταγγελία.
Η νομική ομάδα του Αφράμ υποστήριξε ότι η αξία της ταινίας βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στην αποκλειστικότητά της ως ακυκλοφόρητου έργου και ότι με την απώλεια του ελέγχου, το Netflix κατέστρεψε αυτή την αποκλειστικότητα και έπληξε ουσιωδώς, αν όχι ολοκληρωτικά, την εμπορική της αξία.
«Είναι αδιανόητο ένας έμπειρος αγοραστής να επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση της ταινίας – και άλλα τόσα για την προώθησή της – ενώ υπάρχει διαρκής κίνδυνος να εμφανιστεί στο διαδίκτυο και να διατεθεί δωρεάν στο κοινό», αναφέρεται.
Εκπρόσωπος του Netflix, ωστόσο, δήλωσε: «Το Netflix αμφισβητεί οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι φέρει την ευθύνη για την απώλεια ταινίας που παραδόθηκε χωρίς τις κατάλληλες, τυπικές για τον κλάδο, δικλείδες ασφαλείας. Παρότι δεν κατέχουμε τα δικαιώματα της Fortitude, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά την ασφάλεια του περιεχομένου και έχουμε λάβει πρόσθετα μέτρα για να στηρίξουμε τον δημιουργό και την ομάδα του. Αυτό περιλαμβάνει διεξοδική έρευνα και πρόταση για παρακολούθηση γνωστών ιστοσελίδων πειρατείας για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη διανομή ή πώληση».
Σύμφωνα με την αγωγή, η παραγωγή της ταινίας κόστισε 45 εκατομμύρια δολάρια και χρειάστηκε περισσότερα από επτά χρόνια για να ολοκληρωθεί.
Η υπόθεση της ταινίας βασίζεται σε αποστολή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, την Επιχείρηση Fortitude, που περιλάμβανε διπλούς πράκτορες σε συνεργασία με τον βρετανικό στρατό και συμμαχικά έθνη, που έστησαν παγίδα στον Αδόλφο Χίτλερ και τον στρατό του.
Ο Σάιμον Αφράμ και η εταιρεία του Op-Fortitude ανέφεραν, σε καταγγελία που κατατέθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με την Daily Mail, ότι ο σκληρός δίσκος, ο οποίος περιείχε μη κρυπτογραφημένο αντίγραφο της ταινίας «Fortitude», εξαφανίστηκε αφού παραδόθηκε στο Netflix.
Αφού έλαβε προωθητικό υλικό, το Netflix αρχικά δήλωσε ότι ενδιαφερόταν να αξιολογήσει την ταινία τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τους δικηγόρους του Αφράμ, ενώ τον Ιούνιο ζήτησε το αντίγραφο. Ο συμπαραγωγός Ντάνιελ Χάιντο το μετέφερε στα γραφεία της εταιρείας στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου για σκοπούς αξιολόγησης, με τους υπεύθυνους του Netflix να έχουν λάβει οδηγίες να διασφαλίσουν ότι θα διαγραφεί μετά την προβολή.
Netflix accused of LOSING unreleased Nicolas Cage war film in shocking $105million lawsuit https://t.co/AIXlntlJRF— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 31, 2026
Σε email της 25ης Ιουνίου, στέλεχος του Netflix φέρεται να ενημέρωσε τον Χάιντο ότι ο σκληρός δίσκος είχε εξαφανιστεί, αφού «κάποιος έκλεψε σημαντικό αριθμό δίσκων από τα γραφεία μας την περασμένη εβδομάδα», σύμφωνα με την καταγγελία.
Η νομική ομάδα του Αφράμ υποστήριξε ότι η αξία της ταινίας βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στην αποκλειστικότητά της ως ακυκλοφόρητου έργου και ότι με την απώλεια του ελέγχου, το Netflix κατέστρεψε αυτή την αποκλειστικότητα και έπληξε ουσιωδώς, αν όχι ολοκληρωτικά, την εμπορική της αξία.
«Είναι αδιανόητο ένας έμπειρος αγοραστής να επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση της ταινίας – και άλλα τόσα για την προώθησή της – ενώ υπάρχει διαρκής κίνδυνος να εμφανιστεί στο διαδίκτυο και να διατεθεί δωρεάν στο κοινό», αναφέρεται.
Εκπρόσωπος του Netflix, ωστόσο, δήλωσε: «Το Netflix αμφισβητεί οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι φέρει την ευθύνη για την απώλεια ταινίας που παραδόθηκε χωρίς τις κατάλληλες, τυπικές για τον κλάδο, δικλείδες ασφαλείας. Παρότι δεν κατέχουμε τα δικαιώματα της Fortitude, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά την ασφάλεια του περιεχομένου και έχουμε λάβει πρόσθετα μέτρα για να στηρίξουμε τον δημιουργό και την ομάδα του. Αυτό περιλαμβάνει διεξοδική έρευνα και πρόταση για παρακολούθηση γνωστών ιστοσελίδων πειρατείας για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη διανομή ή πώληση».
Σύμφωνα με την αγωγή, η παραγωγή της ταινίας κόστισε 45 εκατομμύρια δολάρια και χρειάστηκε περισσότερα από επτά χρόνια για να ολοκληρωθεί.
Η υπόθεση της ταινίας βασίζεται σε αποστολή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, την Επιχείρηση Fortitude, που περιλάμβανε διπλούς πράκτορες σε συνεργασία με τον βρετανικό στρατό και συμμαχικά έθνη, που έστησαν παγίδα στον Αδόλφο Χίτλερ και τον στρατό του.
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