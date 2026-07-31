Το Netflix κατηγορείται ότι έχασε ακυκλοφόρητη πολεμική ταινία του Νίκολας Κέιτζ, η αγωγή ύψους 105 εκατ. δολαρίων

Σε email της 25ης Ιουνίου, στέλεχος του Netflix φέρεται να ενημέρωσε τον Χάιντο ότι ο σκληρός δίσκος είχε εξαφανιστεί, αφού «κάποιος έκλεψε σημαντικό αριθμό δίσκων από τα γραφεία μας την περασμένη εβδομάδα», σύμφωνα με την καταγγελία.

Εκπρόσωπος του Netflix, ωστόσο, δήλωσε: «

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