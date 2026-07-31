Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Στεφανία Γουλιώτη: Θα υποδυθεί τον Άμλετ του Σαίξπηρ
Στεφανία Γουλιώτη: Θα υποδυθεί τον Άμλετ του Σαίξπηρ
Στο Θέατρο Βεάκη, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Δημήτρη Καραντζά
Με έναν από τους πλέον εμβληματικούς ανδρικούς ρόλους της παγκόσμιας δραματουργίας, αυτόν του «Άμλετ» του Ουϊλλιαμ Σαίξπηρ θα αναμετρηθεί, τον ερχόμενο χειμώνα, η Στεφανία Γουλιώτη. Η παράσταση θα ανέβει στις 19 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Βεάκη, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καραντζά.
Σε μια εποχή ρευστή και ολισθηρή, όπου ο κόσμος απομακρύνεται επικίνδυνα από τον Ανθρωπισμό, ο νεαρός στοχαστής-φιλόσοφος πρίγκιπας του Σαίξπηρ ξαναβρίσκει, συνειδητά, τη φωνή του σε μια γυναίκα ερμηνεύτρια, σε μια νέα ανάγνωση του εμβληματικού έργου, που επιχειρεί μια κατάβαση στα ζητήματα της ταυτότητας, της ύπαρξης, της αντίστασης απέναντι στα εξουσιαστικά καθεστώτα και τη βία, προτείνοντας εκ νέου τη σκέψη και τον στοχασμό ως μία από τις τελευταίες πιθανές παρηγοριές της ανθρωπότητας.
Με φόντο μια κοινωνία σε αποσύνθεση, ο Σαίξπηρ συνθέτει μια τραγωδία όπου η δράση συγκρούεται διαρκώς με τη σκέψη και το ερώτημα της ύπαρξης αποκτά οικουμενικές διαστάσεις. Ο Άμλετ παραμένει έως σήμερα μία από τις πιο σύνθετες και συναρπαστικές μορφές της παγκόσμιας δραματουργίας.
Σε μια “Δανία που σαπίζει” - όπως ο κόσμος μας - ο Άμλετ θα πρέπει να εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα του. Στην πορεία του αυτή θα έρθει αντιμέτωπος με ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα εξουσίας, που καταπίνει τη σκέψη και την ατομικότητα και καταργεί κάθε αθώο κύτταρο της κοινωνίας.
Ένα μακρύ και μαρτυρικό ταξίδι του εαυτού προς αυτό που ονομάζουμε αλήθεια και μια επίσκεψη στις πιο σκοτεινές αλήθειες του “είναι”.
Στην παράσταση θα παίζουν επίσης οι ηθοποιοί οι Θεοδώρα Τζήμου, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Δημήτρης Καμαρωτός, Τάσος Καραχάλιος, Μαρία Πανουργιά και Ιωάννα Τσάμη.
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Σε μια εποχή ρευστή και ολισθηρή, όπου ο κόσμος απομακρύνεται επικίνδυνα από τον Ανθρωπισμό, ο νεαρός στοχαστής-φιλόσοφος πρίγκιπας του Σαίξπηρ ξαναβρίσκει, συνειδητά, τη φωνή του σε μια γυναίκα ερμηνεύτρια, σε μια νέα ανάγνωση του εμβληματικού έργου, που επιχειρεί μια κατάβαση στα ζητήματα της ταυτότητας, της ύπαρξης, της αντίστασης απέναντι στα εξουσιαστικά καθεστώτα και τη βία, προτείνοντας εκ νέου τη σκέψη και τον στοχασμό ως μία από τις τελευταίες πιθανές παρηγοριές της ανθρωπότητας.
Με φόντο μια κοινωνία σε αποσύνθεση, ο Σαίξπηρ συνθέτει μια τραγωδία όπου η δράση συγκρούεται διαρκώς με τη σκέψη και το ερώτημα της ύπαρξης αποκτά οικουμενικές διαστάσεις. Ο Άμλετ παραμένει έως σήμερα μία από τις πιο σύνθετες και συναρπαστικές μορφές της παγκόσμιας δραματουργίας.
Σε μια “Δανία που σαπίζει” - όπως ο κόσμος μας - ο Άμλετ θα πρέπει να εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα του. Στην πορεία του αυτή θα έρθει αντιμέτωπος με ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα εξουσίας, που καταπίνει τη σκέψη και την ατομικότητα και καταργεί κάθε αθώο κύτταρο της κοινωνίας.
Ένα μακρύ και μαρτυρικό ταξίδι του εαυτού προς αυτό που ονομάζουμε αλήθεια και μια επίσκεψη στις πιο σκοτεινές αλήθειες του “είναι”.
Στην παράσταση θα παίζουν επίσης οι ηθοποιοί οι Θεοδώρα Τζήμου, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Δημήτρης Καμαρωτός, Τάσος Καραχάλιος, Μαρία Πανουργιά και Ιωάννα Τσάμη.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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