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Ο Γιώργος Μπούσαλης ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με την Καλομοίρα στην Κεφαλονιά: Σ' αγαπώ, έγραψε
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Καλομοίρα Γιώργος Μπούσαλης Κεφαλονιά

Ο Γιώργος Μπούσαλης ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με την Καλομοίρα στην Κεφαλονιά: Σ' αγαπώ, έγραψε

Το ζευγάρι συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα - Μετά τη Μύκονο και τις Κυκλάδες βρέθηκαν στο Ιόνιο

Ο Γιώργος Μπούσαλης ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με την Καλομοίρα στην Κεφαλονιά: Σ' αγαπώ, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
Μία φωτογραφία αγκαλιά με την Καλομοίρα ανέβασε ο σύζυγός της, από τις διακοπές τους στην Κεφαλονιά και εξέφρασε δημόσια της αγάπη του για εκείνη.

Η τραγουδίστρια και ο Γιώργος Μπούσαλης με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 2010 και έχει αποκτήσει μαζί του τρία παιδιά, μετά τις Κυκλάδες βρέθηκαν στο Ιόνιο και πόζαραν με θέα το ηλιοβασίλεμα και την διάσημη παραλία του νησιού Μύρτος. Η ίδια φορούσε ένα φλοράλ φόρεμα, ενώ ο σύζυγός της μαύρο πουκάμισο και λευκό παντελόνι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε στα ισπανικά: «Σ' αγαπώ».

Δείτε τη φωτογραφία


Λίγες ημέρες πριν το ζευγάρι βρισκόταν στη Μύκονο. Οι δυο τους εθεάθησαν σε βραδινή τους έξοδο και φωτογραφήθηκαν μαζί χαμογελαστοί. Η Καλομοίρα είχε επιλέξει για τη βόλτα της ροζ σετ, ενώ κρατούσε στα χέρια της ένα τζιν τζάκετ. Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το look της με λευκά sneakers και τσάντα στο ίδιο χρώμα, ενώ σύζυγός της εμφανίστηκε με ένα ριγέ πουκάμισο και παντελόνι σε κρεμ απόχρωση.

Ο Γιώργος Μπούσαλης ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με την Καλομοίρα στην Κεφαλονιά: Σ' αγαπώ, έγραψε
Ο Γιώργος Μπούσαλης ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με την Καλομοίρα στην Κεφαλονιά: Σ' αγαπώ, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά

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