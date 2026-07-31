Δήμος Αθηναίων: Κλείνουν από τα μεσάνυχτα οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς

Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595, τονίζει ο δήμος σε ανακοίνωσή του