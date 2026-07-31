Η εξομολόγηση του Γιώργου Χρανιώτη για τη σύζυγό του: Από την αρχή μου έδειξε πόσο με θέλει
Η εξομολόγηση του Γιώργου Χρανιώτη για τη σύζυγό του: Από την αρχή μου έδειξε πόσο με θέλει
«Ήταν πολύ έντονο αυτό που ένιωσα μόλις την είδα, από το δεύτερο ραντεβού μας όλα πήραν τον δρόμο τους», ανέφερε ο ηθοποιός για τη Γεωργία Αβασκαντήρα
Μία εξομολόγηση έκανε ο Γιώργος Χρανιώτης για τη σχέση που έχει «χτίσει» με τον γιο του αλλά και για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, αποκαλύπτοντας πως από την πρώτη στιγμή του έδειξε πως τον ήθελε.
Ο ηθοποιός, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Γεωργία Αβασκαντήρα από το 2018, δήλωσε αρχικά πως γνώρισε την αγαπημένη του το 2015 σε παράσταση που ο ίδιος έπαιζε: «Το 2015 παίζαμε με τον Αλέκο Συσσοβίτη στον Βουβό σερβιτόρο του Χάρολντ Πίντερ στο Faust. Είχε έρθει να παρακολουθήσει την παρά- σταση και τα είπαμε λίγο. Ήταν πολύ έντονο αυτό που ένιωσα μόλις την είδα. Ζήτησα το τηλέφωνό της από μια κοινή μας φίλη και από το δεύτερο ραντεβού μας όλα πήραν τον δρόμο τους», είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ!.
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Χρανιώτης ανέφερε πως η σύζυγός του τον γοήτευσε διότι δεν δίστασε στιγμή να εκφράσει τον θαυασμό της προς το πρόσωπό του: «Εκείνο που με γοήτευσε πολύ ήταν ότι δεν προσπάθησε να κρύψει τον ενθουσιασμό της για μένα. Από την αρχή μου έδειξε πόσο με θέλει. Ήταν ξεκάθαρη και γενναία στα συναισθήματά της. Διπλωματία και έρωτας δεν πάνε μαζί. Και αυτό μου το έμαθε η Γεωργία», τόνισε.
Όσον αφορά στον γιο τους, ο οποίος γεννήθηκε το 2020, ο ηθοποιός επισήμανε πως περνά πολύ χρόνο μαζί του και παίρνει μαθήματα ζωής από εκείνον: «Επειδή μεγάλωσα, είμαι -ευτυχώς- ενεργός μπαμπάς. Νομίζω ότι μικρότερος δεν θα ήμουν. Έχω κάνει τη διαδρομή μου, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, ταξίδεψα, γνώρισα ενδιαφέροντες ανθρώπους, τη γυναίκα μου -αυτή που έψαχνα όλη μου τη ζωή- και ξαφνικά, αρχίζω να μαθαίνω πάλι τον κόσμο μέσα από τον γιο μου. Για μένα, δεν υπάρχει ποιοτικός ή μη ποιοτικός χρόνος με το παιδί σου. Όλες οι στιγμές αξίζουν και πρέπει να είσαι παρών στη ζωή», είπε.
Ο ηθοποιός, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Γεωργία Αβασκαντήρα από το 2018, δήλωσε αρχικά πως γνώρισε την αγαπημένη του το 2015 σε παράσταση που ο ίδιος έπαιζε: «Το 2015 παίζαμε με τον Αλέκο Συσσοβίτη στον Βουβό σερβιτόρο του Χάρολντ Πίντερ στο Faust. Είχε έρθει να παρακολουθήσει την παρά- σταση και τα είπαμε λίγο. Ήταν πολύ έντονο αυτό που ένιωσα μόλις την είδα. Ζήτησα το τηλέφωνό της από μια κοινή μας φίλη και από το δεύτερο ραντεβού μας όλα πήραν τον δρόμο τους», είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ!.
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Χρανιώτης ανέφερε πως η σύζυγός του τον γοήτευσε διότι δεν δίστασε στιγμή να εκφράσει τον θαυασμό της προς το πρόσωπό του: «Εκείνο που με γοήτευσε πολύ ήταν ότι δεν προσπάθησε να κρύψει τον ενθουσιασμό της για μένα. Από την αρχή μου έδειξε πόσο με θέλει. Ήταν ξεκάθαρη και γενναία στα συναισθήματά της. Διπλωματία και έρωτας δεν πάνε μαζί. Και αυτό μου το έμαθε η Γεωργία», τόνισε.
Όσον αφορά στον γιο τους, ο οποίος γεννήθηκε το 2020, ο ηθοποιός επισήμανε πως περνά πολύ χρόνο μαζί του και παίρνει μαθήματα ζωής από εκείνον: «Επειδή μεγάλωσα, είμαι -ευτυχώς- ενεργός μπαμπάς. Νομίζω ότι μικρότερος δεν θα ήμουν. Έχω κάνει τη διαδρομή μου, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, ταξίδεψα, γνώρισα ενδιαφέροντες ανθρώπους, τη γυναίκα μου -αυτή που έψαχνα όλη μου τη ζωή- και ξαφνικά, αρχίζω να μαθαίνω πάλι τον κόσμο μέσα από τον γιο μου. Για μένα, δεν υπάρχει ποιοτικός ή μη ποιοτικός χρόνος με το παιδί σου. Όλες οι στιγμές αξίζουν και πρέπει να είσαι παρών στη ζωή», είπε.
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