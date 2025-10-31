Τρελάθηκαν οι φαν του Μπένσον Μπουν από την τελευταία φωτογραφία του σε γυμναστήριο: Δεν ήξερα ότι ήσουν «χτισμένος» έτσι, του γράφουν
Τρελάθηκαν οι φαν του Μπένσον Μπουν από την τελευταία φωτογραφία του σε γυμναστήριο: Δεν ήξερα ότι ήσουν «χτισμένος» έτσι, του γράφουν

Ο 23χρονος τραγουδιστής  πόζαρε δίπλα σε φίλο του χωρίς μπλούζα επιδεικνύοντας τους «φέτες» κοιλιακούς και τα γυμνασμένα πόδια του

Μπορεί ο Μπένσον Μπουν να είναι ένας από τους πιο fit τραγουδιστές, εντούτοις η τελευταία εικόνα του μέσα από ένα γυμναστήριο προκάλεσε φρενίτιδα στους φαν του.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο Μπουν ποζάρει δίπλα σε φίλο του χωρίς μπλούζα επιδεικνύοντας τους «φέτες» κοιλιακούς και τα γυμνασμένα πόδια του μετά το τέλος της προπόνησής του.

Ο Μπένσον Μπουν (δεξιά) επιδεικνύει τα αποτελέσματα της προπόνησής του


«Μπένσον, δεν ήξερα ότι ήσουν τόσο γυμνασμένος» έγραψε ένας από τους followers του τραγουδιστή. «Πραγματικά δεν μπορώ να το αντέξω αυτό, τι κάνεις;», αναρωτήθηκε ένας δεύτερος ενώ ένας τρίτος αστειεύτηκε: «Βιάσου και έλα σπίτι σε μένα».

Η εικόνα αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τον χωρισμό του Μπένσον Μπουν από τη σύντροφό του, Μάγκι Θέρμον, μετά από σχέση που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια.

