Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πόζαραν αγκαλιασμένοι
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πόζαραν αγκαλιασμένοι
Η σύζυγος του τραγουδιστή συνόδευσε την ανάρτηση με το τραγούδι του Μπάρι Γουάιτ «My First My Last My Everything»
Αγκαλιασμένοι πόζαραν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα σε φωτογραφία που δημοσίευσε η σύζυγος του τραγουδιστή στο Instagram.
Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε στις 7 Ιουλίου 2025, κρατά χαμηλούς τόνους, με τα δύο πρόσωπα να μην πραγματοποιούν συχνά κοινές εμφανίσεις και αναρτήσεις στα social media τους.
Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, ωστόσο, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από έξοδο με τον σύζυγό της, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να έχει ντυθεί στα λευκά, ενώ η ίδια φορούσε ένα φόρεμα που στο επάνω μέρος ήταν nude με στρας και στο κάτω μέρος ήταν όλο κόκκινο, το οποίο από το tag που έκανε, φαίνεται πως είναι δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη.
Η Αλεξάνδρα Νίκα συνόδευσε την ανάρτηση με το τραγούδι του Μπάρι Γουάιτ «My First My Last My Everything».
Δείτε τη φωτογραφία
Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε στις 7 Ιουλίου 2025, κρατά χαμηλούς τόνους, με τα δύο πρόσωπα να μην πραγματοποιούν συχνά κοινές εμφανίσεις και αναρτήσεις στα social media τους.
Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, ωστόσο, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από έξοδο με τον σύζυγό της, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να έχει ντυθεί στα λευκά, ενώ η ίδια φορούσε ένα φόρεμα που στο επάνω μέρος ήταν nude με στρας και στο κάτω μέρος ήταν όλο κόκκινο, το οποίο από το tag που έκανε, φαίνεται πως είναι δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη.
Η Αλεξάνδρα Νίκα συνόδευσε την ανάρτηση με το τραγούδι του Μπάρι Γουάιτ «My First My Last My Everything».
Δείτε τη φωτογραφία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα