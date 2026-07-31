Ο Πολ ΜαρκΚάρτνεϊ μπήκε για πρώτη φορά στη λίστα των υποψηφιοτήτων για το βραβείο Mercury σε ηλικία 84 ετών

σε τελετή στο Λονδίνο την Πέμπτη 30 Ιουλίου,

Ο μουσικός έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία που έχουν βρεθεί ποτέ στη λίστα των υποψηφίων, με τον folk καλλιτέχνη Μάρτιν Κάρτι να είναι ο μόνος που τον ξεπερνά, καθώς είναι έναν μήνα μεγαλύτερός του.

