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Ο Πολ ΜαρκΚάρτνεϊ μπήκε για πρώτη φορά στη λίστα των υποψηφιοτήτων για το βραβείο Mercury σε ηλικία 84 ετών
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Πολ ΜακΚάρτνεϊ Βραβείο Mercury

Ο Πολ ΜαρκΚάρτνεϊ μπήκε για πρώτη φορά στη λίστα των υποψηφιοτήτων για το βραβείο Mercury σε ηλικία 84 ετών

Ο μουσικός είναι υποψήφιος για το 24ο άλμπουμ του που έφτασε στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τίτλο The Boys of Dungeon Lane

Ο Πολ ΜαρκΚάρτνεϊ μπήκε για πρώτη φορά στη λίστα των υποψηφιοτήτων για το βραβείο Mercury σε ηλικία 84 ετών
Ιωάννα Μαρίνου
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Στη λίστα των υποψηφιοτήτων για το βραβείο Mercury μπήκε για πρώτη φορά ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σε ηλικία 84 ετών.

Ο μουσικός, σύμφωνα την επιλογή των κριτών που ανακοινώθηκε σε τελετή στο Λονδίνο την Πέμπτη 30 Ιουλίου, βρίσκεται ανάμεσα στους 12 καλλιτέχνες που διεκδικούν τη νίκη για το καλύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από μουσικό σχήμα από το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία. Ανάμεσά τους είναι και πρωτοεμφανιζόμενοι υποψηφίοι όπως οι Raye, Jayde, Dove Ellis και Knats.

Ο ΜακΚάρτνεϊ είναι υποψήφιος για το 24ο άλμπουμ του που έφτασε στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τίτλο The Boys of Dungeon Lane, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη Μαΐου.


Ο μουσικός έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία που έχουν βρεθεί ποτέ στη λίστα των υποψηφίων, με τον folk καλλιτέχνη Μάρτιν Κάρτι να είναι ο μόνος που τον ξεπερνά, καθώς είναι  έναν μήνα μεγαλύτερός του.

Το βραβείο Mercury καθιερώθηκε το 1992 και την πρώτη χρονιά το κέρδισαν οι Primal Scream για το άλμπουμ τους Screamadelica. Η φετινή τελετή θα επιστρέψει στο Νιούκασλ και θα πραγματοποιηθεί στη Utilita Arena στις 22 Οκτωβρίου.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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