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Ο Μανώλης Κονταρός ακύρωσε την εμφάνισή του στο Ρέθυμνο ως ένδειξη σεβασμού στα θύματα των πυρκαγιών
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Μανώλης Κονταρός Ρέθυμνο Φωτιά

Ο Μανώλης Κονταρός ακύρωσε την εμφάνισή του στο Ρέθυμνο ως ένδειξη σεβασμού στα θύματα των πυρκαγιών

Λίγες ώρες πριν το live του ο τραγουδιστής έκανε την ανακοίνωση μέσω Instagram

Ο Μανώλης Κονταρός ακύρωσε την εμφάνισή του στο Ρέθυμνο ως ένδειξη σεβασμού στα θύματα των πυρκαγιών
Γεωργία Κοτζιά
Την εμφάνισή του στο Ρέθυμνο ακύρωσε ο Μανώλης Κονταρός ως ένδειξη σεβασμού στα θύματα των πυρκαγιών.

Ο τραγουδιστής έκανε την ανακοίνωση μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 30 Ιουλίου, λίγες ώρες πριν το live του με το συγκρότημά του.

Στην ανάρτηση αναγράφεται χαρακτηριστικά: «Ακυρώνεται λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν το Ρέθυμνο και ως ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα», αναφερόμενος στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια κατάσβεσης των πύρινων μετώπων.

Δείτε την ανάρτηση

Γεωργία Κοτζιά

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