Σαρλίζ Θερόν: Το εντυπωσιακό φόρεμα που έβαλε στο Πεκίνο με βαθύ ντεκολτέ, ασημί και μαύρη δαντέλα
Σαρλίζ Θερόν: Το εντυπωσιακό φόρεμα που έβαλε στο Πεκίνο με βαθύ ντεκολτέ, ασημί και μαύρη δαντέλα
Η ηθοποιός επέλεξε μία δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Givenchy
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Πεκίνο πραγματοποίησε η Σαρλίζ Θερόν, επιλέγοντας μία δημιουργία υψηλής ραπτικής με βαθύ ντεκολτέ.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έδωσε το «παρών» σε ειδική φωτογράφιση και συνάντηση με θαυμαστές για την ταινία «Οδύσσεια», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου στην Κίνα.
Η Θερόν επέλεξε μία δημιουργία από τη συλλογή Άνοιξη 2026 του οίκου Givenchy. Πιο συγκεκριμένα, φωτογραφήθηκε με ένα μαύρο φόρεμα υψηλής ραπτικής με ασημένιες δαντελένιες λεπτομέρειες, που ξεχώρισε για τη θεατρικότητα και την κομψότητά του.
Το σχέδιο διέθετε βαθύ ντεκολτέ από δαντέλα, περίτεχνα ασημένια κεντήματα με όγκους στο κάτω μέρος, ενώ είχε και ανοιχτή πλάτη. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με κοσμήματα Tiffany & Co.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έδωσε το «παρών» σε ειδική φωτογράφιση και συνάντηση με θαυμαστές για την ταινία «Οδύσσεια», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου στην Κίνα.
Η Θερόν επέλεξε μία δημιουργία από τη συλλογή Άνοιξη 2026 του οίκου Givenchy. Πιο συγκεκριμένα, φωτογραφήθηκε με ένα μαύρο φόρεμα υψηλής ραπτικής με ασημένιες δαντελένιες λεπτομέρειες, που ξεχώρισε για τη θεατρικότητα και την κομψότητά του.
Το σχέδιο διέθετε βαθύ ντεκολτέ από δαντέλα, περίτεχνα ασημένια κεντήματα με όγκους στο κάτω μέρος, ενώ είχε και ανοιχτή πλάτη. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με κοσμήματα Tiffany & Co.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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