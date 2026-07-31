Τσακάλι επιτέθηκε σε 4χρονη σε αυλή ταβέρνας στην Πολίχνη, την τραυμάτισε στο πρόσωπο

Η ανήλικη έπαιζε με άλλα παιδιά στο σημείο όταν κατέβηκε το τσακάλι και της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς της στον λαιμό, το πρόσωπο και την πλάτη