ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Τσακάλι επιτέθηκε σε 4χρονη σε αυλή ταβέρνας στην Πολίχνη, την τραυμάτισε στο πρόσωπο
ΕΛΛΑΔΑ
Τσακάλια Επίθεση Κορίτσι Θεσσαλονίκη Πολίχνη

Τσακάλι επιτέθηκε σε 4χρονη σε αυλή ταβέρνας στην Πολίχνη, την τραυμάτισε στο πρόσωπο

Η ανήλικη έπαιζε με άλλα παιδιά στο σημείο όταν κατέβηκε το τσακάλι και της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς της  στον λαιμό, το πρόσωπο και την πλάτη

Τσακάλι επιτέθηκε σε 4χρονη σε αυλή ταβέρνας στην Πολίχνη, την τραυμάτισε στο πρόσωπο
Στράτος Λούβαρης
60 ΣΧΟΛΙΑ
Επίθεση από άγριο ζώο, πιθανότατα τσακάλι, δέχθηκε ένα κορίτσι τεσσάρων ετών, το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 σε ταβέρνα επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτη.  Σύμφωνα με εργαζόμενη της επιχείρησης που μίλησε στο protothema.gr, το παιδί βρισκόταν στο σημείο μαζί με τους γονείς του και τη στιγμή της επίθεσης έπαιζε με άλλα παιδιά στον αύλειο χώρο, όταν κατέβηκε το τσακάλι και της επιτέθηκε.

«Το τσακάλι άρπαξε το παιδάκι, το δάγκωσε λίγο στον λαιμό, στο πρόσωπο και στην πλάτη και έπαθε και μια ελαφριά κάκωση. Το παιδί ήταν μαζί με τους γονείς, έτρωγαν και ήταν και άλλα παιδάκια. Ήρθε το ασθενοφόρο και πήρε το παιδί. Το τσακάλι κυκλοφορεί μέσα στην Πολίχνη και πρέπει να ήρθε από τα Μετέωρα, πρέπει κάτι να γίνει. Εκείνη τη στιγμή ήταν πολλά παιδάκια και παίζανε μαζί. Πρώτη φορά γίνεται τέτοιο περιστατικό», είπε.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:


Το παιδί μεταφέρθηκε σε καλή κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, έχοντας υποστεί κακώσεις και αφού τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη συνέχεια αποχώρησε.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.
Στράτος Λούβαρης
60 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης