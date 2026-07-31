«Τορέντε για πρόεδρος»: Η ισπανική ταινία που ξετίναξε τα ταμεία βγαίνει στα θερινά σινεμά
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ταινία Σαντιάγκο Σεγκούρα

«Τορέντε για πρόεδρος»: Η ισπανική ταινία που ξετίναξε τα ταμεία βγαίνει στα θερινά σινεμά

Μια σατιρική ισπανική κωμωδία του Σαντιάγκο Σεγκούρα 

«Τορέντε για πρόεδρος»: Η ισπανική ταινία που ξετίναξε τα ταμεία βγαίνει στα θερινά σινεμά
Μια από τις τέσσερις πιο εμπορικές ισπανικές ταινίες όλων των εποχών, το «Τορέντε για πρόεδρος», του Σαντιάγκο Σεγκούρα, με γκεστ σταρ τον Άλεκ Μπόλντουιν στον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ, θα προβάλλεται από τις 13 Αυγούστου στα θερινά σινεμά.
Τορέντε για Πρόεδρος (Greek trailer)

Πρόκειται για μια σατιρική ισπανική κωμωδία που διακωμωδεί με σπαρταριστό τρόπο τα κοινωνικά και πολιτικά στερεότυπα της Ισπανίας.

Ο ακροδεξιός, ρατσιστής και φαλλοκράτης πρώην αστυνομικός Χοσέ Λουίς Τορέντε είναι πεπεισμένος πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει την Ισπανία από τη χειρότερη κρίση που έχει περάσει ποτέ η χώρα! Ανάμεσα σε θεωρίες συνωμοσίας, influencers και μια χαοτική προεκλογική εκστρατεία, ο πιο politically incorrect ήρωας της Ισπανίας βάζει στόχο… την εξουσία.

Η ταινία λειτουργεί ως παρωδία πολιτικού δράματος, με πρωταγωνιστή έναν απεχθή, φρανκικό, φαλλοκράτη αλκοολικό με φασιστικές αντιλήψεις, ο οποίος όμως χρησιμοποιεί στον λόγο του φράσεις δανεισμένες από πραγματικές ομιλίες πολιτικών, τόσο της Δεξιάς όσο και της Αριστεράς.

Αυτή η ξεδιάντροπα διασκεδαστική κωμωδία σατιρίζει τους πάντες χωρίς διακρίσεις, λειτουργώντας ως καθρέφτης μιας πολωμένης και συχνά παράλογης Ισπανίας και αποδεικνύοντας, για ακόμα μία φορά, πως η κωμωδία είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό μέσο για να κατανοήσει κανείς την ιστορία, την κοινωνία και τους ανθρώπους μιας χώρας.

Η ταινία έφτασε στα σινεμά με μια πρωτότυπη καμπάνια προώθησης, χωρίς να έχει προβληθεί ούτε ένα πλάνο της. Τελικά εξελίχθηκε σε μία από τις 4 πιο εμπορικές ισπανικές ταινίες όλων των εποχών.
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Παίζουν οι Σαντιάγκο Σεγκούρα, Φερνάντο Εστέσο και Γκαμπίνο Ντιέγκο.

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