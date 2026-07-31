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Ο Μπόι Τζορτζ αποσύρθηκε από την παράσταση που έπαιζε στο Λονδίνο μετά τις αντιδράσεις για τραγούδι υπέρ του Ισράηλ
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Μπόι Τζορτζ Παράσταση Ισραήλ

Ο Μπόι Τζορτζ αποσύρθηκε από την παράσταση που έπαιζε στο Λονδίνο μετά τις αντιδράσεις για τραγούδι υπέρ του Ισράηλ

Ο μάνατζέρ του ανακοίνωσε μέσω social media ότι ο τραγουδιστής των Culture Club δεν θα εμφανιστεί τελικά στο «Jesus Christ Superstar» 

Ο Μπόι Τζορτζ αποσύρθηκε από την παράσταση που έπαιζε στο Λονδίνο μετά τις αντιδράσεις για τραγούδι υπέρ του Ισράηλ
Ιωάννα Μαρίνου
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Την αποχώρησή του από την παράσταση που έπαιζε στο Λονδίνο ανακοίνωσε ο Μπόι Τζορτζ, λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του αμφιλεγόμενου τραγουδιού υπέρ του Ισραήλ «We Will Dance Again».

Ο μάνατζέρ του, Πολ Κέμσλεϊ, εξήγησε μέσω social media ότι ο τραγουδιστής των Culture Club δεν θα εμφανιστεί τελικά στην παράσταση «Jesus Christ Superstar» στο London Palladium και απολογήθηκε από τους θαυμαστές που είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια: «Η απόφαση ελήφθη με απόλυτο σεβασμό προς τους παραγωγούς, τη δημιουργική ομάδα και όλους τους συντελεστές», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε πως ήταν μία απόφαση που πήρε ο ίδιος εκ μέρους του τραγουδιστή: «Ο Τζορτζ δεν φοβήθηκε ποτέ να υπερασπιστεί τις προσωπικές του πεποιθήσεις και πάντα το σεβόμουν αυτό. Παράλληλα, θεωρώ ότι είναι δική μου ευθύνη να λαμβάνω αποφάσεις που εξυπηρετούν το καλύτερο συμφέρον του καλλιτέχνη μου, δείχνοντας ταυτόχρονα σεβασμό προς τους άλλους. Σε αυτή την περίπτωση, έκρινα σωστό να αποσυρθούμε, ώστε η παραγωγή να παραμείνει στο επίκεντρο και όλοι οι εμπλεκόμενοι να προχωρήσουν με αμοιβαίο σεβασμό και καλή θέληση».

Δείτε την ανάρτηση

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PK (@paul_kemsley_pk)


Ο Μπόι Τζορτζ, παρόλο που δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για το γεγονός αυτό, στον λογαριασμό του στο X έκανε μία ανάρτηση με την οποία φέρεται πως απαντά για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, σημειώνοντας: «Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ ή εσύ. Πότε θα καταλάβετε ότι δεν κάνετε τίποτα; Είναι ένα αστείο. Ακόμη και με εβραίους φίλους μου έρχομαι σε ρήξη. Η τρέλα δεν έχει όρια».


Στο τραγούδι του Μπόι Τζορτζ που σημαίνει «Θα χορέψουμε ξανά», με τους στίχους που προκάλεσαν αντιδράσεις υποστηρίζει πως η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς αποτελεί νόμιμη αντίδραση. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Εσείς λέτε γενοκτονία, εγώ λέω πόλεμος. Όταν δέχεσαι επίθεση, γι' αυτό υπάρχει ο στρατός».

Ο τραγουδιστής αναφέρεται επίσης στη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ SuperNova, δηλώνοντας στο ρεφρέν: «Στέκομαι στο πλευρό των Εβραίων. Δεν αισθάνομαι γενναίος, απλώς πρέπει να φερθώ σαν άνθρωπος». Σε άλλο σημείο, ασκεί κριτική στους καλλιτέχνες που στέκονται στο πλευρό του Ισράηλ.


Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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