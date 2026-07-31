Η έκπληξη στον Γιάννη Τσιμιτσέλη επί σκηνής από τους συνεργάτες του για τα γενέθλιά του, δείτε βίντεο
Η έκπληξη στον Γιάννη Τσιμιτσέλη επί σκηνής από τους συνεργάτες του για τα γενέθλιά του, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός έκλεισε τα 45 και το γιόρτασε με το καστ της παράστασης «Του αγοριού απέναντι» όπου πρωταγωνιστεί και η Κατερίνα Γερονικολού
Μία έκπληξη ετοίμασαν οι συνεργάτες του Γιάννη Τσιμιτσέλη επί σκηνής, με αφορμή τα γενέθλια του ηθοποιού.
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έκλεισε τα 45 την Τρίτη 28 Ιουλίου και την Πέμπτη το καστ της παράστασης «Του αγοριού απέναντι» στο οποίο πρωταγωνιστεί, στο κλείσιμο, εμφάνισε μία τούρτα ώστε μαζί με τους θεατές να τραγουδήσουν για εκείνον.
Ο ηθοποιός, όπως φάινεται σε story που αναδημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram, έδειξε να ενθουσιάζεται με την έκπληξη και με χιούμορ έπειτα είπε στον κόσμο: «Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στα γενέθλιά μου. Ό,τι πιείτε... θα το πληρώσετε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έσβησε μία ακόμη τούρτα μαζί με όλους τους συνεργάτες και τη σύντροφό του Κατερίνα Γερονικολού, η οποία πρωταγωνιστεί επίσης στην παράσταση. Η τούρτα πάνω έγραφε: «Στον σκηνοθέτη, παραγωγό, παρουσιαστή, ηθοποιό της καρδιάς μας», ενώ η πρώτη είχε πάνω μία φωτογραφία του.
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έκλεισε τα 45 την Τρίτη 28 Ιουλίου και την Πέμπτη το καστ της παράστασης «Του αγοριού απέναντι» στο οποίο πρωταγωνιστεί, στο κλείσιμο, εμφάνισε μία τούρτα ώστε μαζί με τους θεατές να τραγουδήσουν για εκείνον.
Ο ηθοποιός, όπως φάινεται σε story που αναδημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram, έδειξε να ενθουσιάζεται με την έκπληξη και με χιούμορ έπειτα είπε στον κόσμο: «Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στα γενέθλιά μου. Ό,τι πιείτε... θα το πληρώσετε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έσβησε μία ακόμη τούρτα μαζί με όλους τους συνεργάτες και τη σύντροφό του Κατερίνα Γερονικολού, η οποία πρωταγωνιστεί επίσης στην παράσταση. Η τούρτα πάνω έγραφε: «Στον σκηνοθέτη, παραγωγό, παρουσιαστή, ηθοποιό της καρδιάς μας», ενώ η πρώτη είχε πάνω μία φωτογραφία του.
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