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Μυστήριο στη Σικελία: Πακέτα με σχεδόν 700.000 ευρώ ξεβράστηκαν σε παραλία, λουόμενοι έσπευσαν να τα μαζέψουν
ΚΟΣΜΟΣ
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Μυστήριο στη Σικελία: Πακέτα με σχεδόν 700.000 ευρώ ξεβράστηκαν σε παραλία, λουόμενοι έσπευσαν να τα μαζέψουν

Eπιβαίνοντες σε ταχύπλοο τα πέταξαν στη θάλασσα όταν πλησίασε η ακτοφυλακή -  Οι Αρχές ερευνούν την προέλευση των χρημάτων

Μυστήριο στη Σικελία: Πακέτα με σχεδόν 700.000 ευρώ ξεβράστηκαν σε παραλία, λουόμενοι έσπευσαν να τα μαζέψουν
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Μία απίστευτη υπόθεση με πρωταγωνιστές ένα ταχύπλοο, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και δεκάδες λουόμενους εκτυλίχθηκε στην παραλία Marina di Ragusa της Σικελίας, όταν πακέτα με χαρτονομίσματα κατέληξαν στη θάλασσα και στη συνέχεια ξεβράστηκαν στην ακτή.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένα μικρό ταχύπλοο φέρεται να έμεινε από καύσιμα σε μικρή απόσταση από το λιμάνι της Marina di Ragusa. Στο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα. Δύο από αυτούς αποβιβάστηκαν για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ ένας ακόμη άνδρας και ένας ανήλικος παρέμειναν πάνω στο σκάφος.

Καθώς το ταχύπλοο παρασυρόταν από τα θαλάσσια ρεύματα προς την ακτή, λουόμενοι που παρακολουθούσαν την εξέλιξη ειδοποίησαν την ακτοφυλακή, φοβούμενοι ότι το σκάφος κινδύνευε να βυθιστεί.

Πέταξαν τα μετρητά στη θάλασσα

Όταν το σκάφος της ακτοφυλακής πλησίασε για να προσφέρει βοήθεια, οι δύο επιβαίνοντες που βρίσκονταν ακόμη στο ταχύπλοο άρχισαν  να πετούν στη θάλασσα δεκάδες πακέτα γεμάτα χαρτονομίσματα.

Τα ρεύματα μετέφεραν τα πακέτα μέχρι την παραλία, όπου οι λουόμενοι έσπευσαν να τα περισυλλέξουν. Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, καραμπινιέροι και στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή, συγκέντρωσαν τα χρήματα και εντόπισαν άτομα που είχαν ήδη πάρει στην κατοχή τους μέρος των χαρτονομισμάτων.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα χρήματα ήταν χωρισμένα σε δεσμίδες και περιλάμβαναν χαρτονομίσματα από 5 έως 100 ευρώ.
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Κατασχέθηκαν σχεδόν 700.000 ευρώ

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν κατασχέσει σχεδόν 700.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν το ενδεχόμενο μέρος του ποσού να μην έχει ακόμη εντοπιστεί.

Το ταχύπλοο μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Marina di Ragusa και κατασχέθηκε, ενώ ακολούθησε εξονυχιστική έρευνα από εξειδικευμένα κλιμάκια.

Τρία άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ στο σκάφος βρισκόταν και ένας ανήλικος, ο οποίος, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν είναι συγγενής κανενός από τους τρεις.

Η επαρχία της Ραγκούζα, γνωστή για τα τουριστικά της θέρετρα και τις φυσικές ομορφιές της, βρίσκεται σε μικρή απόσταση όχι μόνο από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, αλλά και από τη Μάλτα. Το νησί θεωρείται από ορισμένους ερευνητές κόμβος οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ακινήτων, των στοιχημάτων και του ξεπλύματος χρήματος.
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