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Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έβγαλε τη μπλούζα της την ώρα που έκανε ιππασία ενώ δεν φορούσε εσώρουχο, δείτε βίντεο
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Μπρίτνεϊ Σπίαρς Ιππασία

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έβγαλε τη μπλούζα της την ώρα που έκανε ιππασία ενώ δεν φορούσε εσώρουχο, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια έκρυψε το στήθος της με το ένα της χέρι και με emoji διαμαντιών

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έβγαλε τη μπλούζα της την ώρα που έκανε ιππασία ενώ δεν φορούσε εσώρουχο, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Για ιππασία είχε πάει η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, όπως αποκάλυψε με ένα βίντεο στο Instagram, και κατά τη διάρκεια της βόλτας της έβγαλε τη μπλούζα της ενώ δεν φορούσε εσώρουχο.

Η τραγουδίστρια στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram τα ξημερώματα της Παρασκευής 31 Ιουλίου, φαίνεται αρχικά πάνω στο άλογο, φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και μία κόκκινη μπλούζα, της οποίας αρχικά είχε κατεβάσει τα μανίκια, κάνοντάς τη να μοιάζει με στράπλες. Σε επόμενο πλάνο, ωστόσο, παρουσιάζεται η ίδια χωρίς μπλούζα, κρύβοντας το στήθος της με το ένα της χέρι και με emoji διαμαντιών.

Στη συνέχεια έκανε γκριμάτσες στην κάμερα, ενώ συνόδευσε το βίντεο με το τραγούδι του Στινγκ «Fields of Gold».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

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