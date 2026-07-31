Οι φωτογραφίες της Σάρα Σαμπάιο με μαύρο μπικίνι σε σκάφος στην Ίμπιζα και τα ξέφρενα βράδια με τις φίλες της
Οι φωτογραφίες της Σάρα Σαμπάιο με μαύρο μπικίνι σε σκάφος στην Ίμπιζα και τα ξέφρενα βράδια με τις φίλες της
Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τις διακοπές που έκανε στο νησί
Φωτογραφίες από την Ίμπιζα ανέβασε η Σάρα Σαμπάιο, από τις βόλτες που έκανε με σκάφος, αλλά και τα ξέφρενα βράδια με τις φίλες της.
Το μοντέλο που έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό από την πασαρέλα της Victoria's Secret έκανε διακοπές στο νησί της Ισπανίας και την Πέμπτη 30 Ιουλίου μοιράστηκε στο Instagram εικόνες από το ταξίδι της, στις οποίες κυριαρχούν οι πόζες της με μαύρο μπικίνι πάνω σε γιοτ, αλλά και τα look που επέλεγε για τις εξόδους της.
Σε κάποιες από τις φωτογραφίες εμφανίζεται με ένα μακρύ φόρεμα, σε μαύρο χρώμα, με βαθύ ντεκολτέ, ανοιχτή πλάτη και σκίσιμο στο πόδι, ενώ σε άλλες φορά μία πολύ κοντή φούστα και ένα τιραντέ τοπάκι. Σε άλλα στιγμιότυπα πόζαρε με ένα μίνι φόρεμα, σε κρεμ απόχρωση, με παγιέτες.
Δείτε τις φωτογραφίες
Το μοντέλο που έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό από την πασαρέλα της Victoria's Secret έκανε διακοπές στο νησί της Ισπανίας και την Πέμπτη 30 Ιουλίου μοιράστηκε στο Instagram εικόνες από το ταξίδι της, στις οποίες κυριαρχούν οι πόζες της με μαύρο μπικίνι πάνω σε γιοτ, αλλά και τα look που επέλεγε για τις εξόδους της.
Σε κάποιες από τις φωτογραφίες εμφανίζεται με ένα μακρύ φόρεμα, σε μαύρο χρώμα, με βαθύ ντεκολτέ, ανοιχτή πλάτη και σκίσιμο στο πόδι, ενώ σε άλλες φορά μία πολύ κοντή φούστα και ένα τιραντέ τοπάκι. Σε άλλα στιγμιότυπα πόζαρε με ένα μίνι φόρεμα, σε κρεμ απόχρωση, με παγιέτες.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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