Το φιλί του Μπένσον Μπουν στη μέση του δρόμου με μυστηριώδη γυναίκα και τα χάδια στο πρόσωπο, δείτε βίντεο
Το φιλί του Μπένσον Μπουν στη μέση του δρόμου με μυστηριώδη γυναίκα και τα χάδια στο πρόσωπο, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής εθεάθη σε τρυφερές στιγμές με μία ξανθιά κοπέλα
Στη μέση του δρόμου φιλούσε μία μυστηριώδη γυναίκα ο Μπένσον Μπουν, η οποία του χάιδευε το πρόσωπο, με τα στιγμιότυπα να καταγράφονται σε βίντεο.
Ο τραγουδιστής το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, πριν από τη συναυλία του στο Ντένβερ, εθεάθη σε τρυφερές στιγμές με μία ξανθιά κοπέλα, την οποία σύμφωνα με το TMZ αποχαιρέτησε με ένα φιλί. Εκείνη στη συνέχεια τον φίλησε στο μάγουλο και άγγιξε το πρόσωπό του απαλά, ενώ έπειτα αποχώρησε.
Δείτε βίντεο
Ο Μπουν διατηρούσε επί τρία χρόνια σχέση με τη Μάγκι Θερμόν, ωστόσο οι δυο τους χώρισαν το περασμένο φθινόπωρο. Έκτοτε, φήμες ήθελαν τον τραγουδιστή να έχει έρθει κοντά με την TikToker Alix Earle, βίντεο της οποίας είχε αναπαραστήσει στα social media του. Παρόλα αυτά, οι φήμες δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο τραγουδιστής το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, πριν από τη συναυλία του στο Ντένβερ, εθεάθη σε τρυφερές στιγμές με μία ξανθιά κοπέλα, την οποία σύμφωνα με το TMZ αποχαιρέτησε με ένα φιλί. Εκείνη στη συνέχεια τον φίλησε στο μάγουλο και άγγιξε το πρόσωπό του απαλά, ενώ έπειτα αποχώρησε.
Δείτε βίντεο
👀 EXCLUSIVE: Benson Boone makes out with a mystery woman before Denver concert.— TMZ (@TMZ) July 30, 2026
Credit: Backgrid pic.twitter.com/998bMCX8PA
Ο Μπουν διατηρούσε επί τρία χρόνια σχέση με τη Μάγκι Θερμόν, ωστόσο οι δυο τους χώρισαν το περασμένο φθινόπωρο. Έκτοτε, φήμες ήθελαν τον τραγουδιστή να έχει έρθει κοντά με την TikToker Alix Earle, βίντεο της οποίας είχε αναπαραστήσει στα social media του. Παρόλα αυτά, οι φήμες δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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