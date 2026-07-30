Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης οδήγησε ασθενοφόρο ο ίδιος, για να βοηθήσει τραυματία - «Γιατρός πρότυπο», τα εύσημα Γεωργιάδη
Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης οδήγησε ασθενοφόρο ο ίδιος, για να βοηθήσει τραυματία - «Γιατρός πρότυπο», τα εύσημα Γεωργιάδη
Ο Ανάργυρος Μαριόλης, έχει τιμηθεί το 2021 ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο από τη WONCA
Τα εύσημά του στον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Ανάργυρο Μαριόλη, απέδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή περιστατικό στα Σπήλαια Διρού, όπου ο γιατρός βρέθηκε πίσω από το τιμόνι ασθενοφόρου προκειμένου να συνδράμει στη διακομιδή μιας τραυματισμένης κοπέλας.
Ο Ανάργυρος Μαριόλης δεν δίστασε να οδηγήσει ο ίδιος το ασθενοφόρο και να συμμετάσχει στην παροχή των πρώτων βοηθειών σε μια κοπέλα που τραυματίστηκε όταν έπεσε στα σκαλοπάτια των Σπηλαίων Διρού, χτυπώντας στο πρόσωπο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Notospress, η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της στην προσπάθειά της να σηκωθεί, ενώ παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Γιατρός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.
Όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα, λίγα λεπτά αργότερα έφτασε το ασθενοφόρο, με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης να βρίσκεται στο τιμόνι, φορώντας τη λευκή ιατρική ποδιά και το στηθοσκόπιο του. Αφού εξέτασε την τραυματισμένη μαζί με τους συναδέλφους του, επέστρεψε στη θέση του οδηγού για τη μεταφορά της στο Κέντρο Υγείας.
Το περιστατικό προκάλεσε θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον υπουργό Υγείας να αναδημοσιεύει την είδηση και να επαινεί δημόσια τον Ανάργυρο Μαριόλη.
«Αν θυμάστε έχω πολλές φορές αναφερθεί ειδικά σε αυτόν τον ιατρό για τον οποίον το Πάσχα είχα κάνει και ειδικό βίντεο. Ιατρός πρότυπο!», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Ο γιατρός που παρακολουθεί 2.000 ασθενείς, έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις, όπως το βραβείο καλύτερου οικογενειακού γιατρού στην Ευρώπη το 2019 και στον κόσμο το 2021. Ο ίδιος στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Δημήτρη Δανίκα δήλωσε ότι εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου, χωρίς ποτέ να έχει πάρει άδεια ή ρεπό από το 1996. «Έχω επενδύσει τα πάντα στο βλέμμα των ασθενών, με κάνουν κάθε μέρα καλύτερο άνθρωπο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο σύζυγος της γιατρού που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία στο Σπήλαιο Διρού αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media για τον κ. Α. Μαργιόλη:
«Τον γνωρίζετε αυτόν τον Άνθρωπο;
Περιμένοντας σήμερα στην αναμονή για το σπήλαιο του Διρού μια κοπέλα έπεσε στα σκαλοπάτια και χτύπησε στο πρόσωπο. Στην προσπάθειά της να σηκωθεί λιποθύμησε και έπεσε κάτω ξανά.
Αμέσως έσπευσε η σύζυγος μου, η οποία είναι γιατρός, για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Μαζεύτηκε κόσμος γύρω από την κοπέλα για να δημιουργήσουν σκιά με πετσέτες και να της δίνουν νερό και κουράγιο.
Ένας κύριος από τους παρευρισκόμενους κάλεσε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Μάνης και το έδωσε στη σύζυγο μου για να μιλήσει στον συνάδελφό της. Την ενημέρωσε ότι σε 7 λεπτά ένα ασθενοφόρο θα βρίσκεται κοντά μας.
Όντως το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Παρατήρησα ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του στηθοσκόπιο.
Κατέβηκε μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα και αμέσως την εξέτασαν με στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο και οξύμετρο για να διαπιστώσουν ότι όλα είναι καλά εκείνη τη στιγμή, δεδομένων των συνθηκών.
Αμέσως μετά την έβαλαν στο ασθενοφόρο και ο κύριος με τη λευκή ποδιά ξαναμπήκε στη θέση του οδηγού και οδήγησε το ασθενοφόρο προς το κέντρο υγείας.
Στην εύλογη απορία όλων μας “ο γιατρός οδηγάει το ασθενοφόρο;” μας ήρθε η απάντηση:
“Ναι, είναι ο κ. Ανάργυρος Μαριόλης, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί το 2021 ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο από τη WONCA. Επίσης είχε αναδειχθεί και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης το 2019. Κι έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών………..”
Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν φαίνεται από τα βραβεία του, αλλά από το γεγονός ότι, ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού, ήταν εκεί. Μέσα στο ασθενοφόρο. Δίπλα στον ασθενή. Κάνοντας απλώς το καθήκον του, με ταπεινότητα.
Τελικά, οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να αποδείξουν ποιοι είναι. Το δείχνουν με τις πράξεις τους.
Θερμά συγχαρητήρια, κύριε Μαριόλη. Η Ελλάδα είναι υπερήφανη που έχει γιατρούς σαν εσάς.
Υ.Γ.: Δεν ξέρω αν η κοπέλα γνώριζε ποιος τη φρόντιζε εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα»
Ο Ανάργυρος Μαριόλης δεν δίστασε να οδηγήσει ο ίδιος το ασθενοφόρο και να συμμετάσχει στην παροχή των πρώτων βοηθειών σε μια κοπέλα που τραυματίστηκε όταν έπεσε στα σκαλοπάτια των Σπηλαίων Διρού, χτυπώντας στο πρόσωπο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Notospress, η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της στην προσπάθειά της να σηκωθεί, ενώ παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Γιατρός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.
Όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα, λίγα λεπτά αργότερα έφτασε το ασθενοφόρο, με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης να βρίσκεται στο τιμόνι, φορώντας τη λευκή ιατρική ποδιά και το στηθοσκόπιο του. Αφού εξέτασε την τραυματισμένη μαζί με τους συναδέλφους του, επέστρεψε στη θέση του οδηγού για τη μεταφορά της στο Κέντρο Υγείας.
Το περιστατικό προκάλεσε θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον υπουργό Υγείας να αναδημοσιεύει την είδηση και να επαινεί δημόσια τον Ανάργυρο Μαριόλη.
«Αν θυμάστε έχω πολλές φορές αναφερθεί ειδικά σε αυτόν τον ιατρό για τον οποίον το Πάσχα είχα κάνει και ειδικό βίντεο. Ιατρός πρότυπο!», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Ο γιατρός Ανάργυρος Μαριόλης, γεννημένος στη Μάνη, εργάζεται ως οικογενειακός γιατρός και παθολόγος στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Μάνης στο οποίο εξετάζονται ετησίως 45.000-50.000 περιστατικά, με το 1,8% να διακομίζεται σε νοσοκομείο.
Αν θυμάστε έχω πολλές φορές αναφερθεί ειδικά σε αυτόν τον ιατρό για τον οποίον το Πάσχα είχα κάνει και ειδικό βίντεο. Ιατρός πρότυπο! https://t.co/zEI7Hku0ty— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 30, 2026
Ο γιατρός που παρακολουθεί 2.000 ασθενείς, έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις, όπως το βραβείο καλύτερου οικογενειακού γιατρού στην Ευρώπη το 2019 και στον κόσμο το 2021. Ο ίδιος στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Δημήτρη Δανίκα δήλωσε ότι εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου, χωρίς ποτέ να έχει πάρει άδεια ή ρεπό από το 1996. «Έχω επενδύσει τα πάντα στο βλέμμα των ασθενών, με κάνουν κάθε μέρα καλύτερο άνθρωπο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο σύζυγος της γιατρού που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία στο Σπήλαιο Διρού αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media για τον κ. Α. Μαργιόλη:
«Τον γνωρίζετε αυτόν τον Άνθρωπο;
Περιμένοντας σήμερα στην αναμονή για το σπήλαιο του Διρού μια κοπέλα έπεσε στα σκαλοπάτια και χτύπησε στο πρόσωπο. Στην προσπάθειά της να σηκωθεί λιποθύμησε και έπεσε κάτω ξανά.
Αμέσως έσπευσε η σύζυγος μου, η οποία είναι γιατρός, για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Μαζεύτηκε κόσμος γύρω από την κοπέλα για να δημιουργήσουν σκιά με πετσέτες και να της δίνουν νερό και κουράγιο.
Ένας κύριος από τους παρευρισκόμενους κάλεσε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Μάνης και το έδωσε στη σύζυγο μου για να μιλήσει στον συνάδελφό της. Την ενημέρωσε ότι σε 7 λεπτά ένα ασθενοφόρο θα βρίσκεται κοντά μας.
Όντως το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Παρατήρησα ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του στηθοσκόπιο.
Κατέβηκε μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα και αμέσως την εξέτασαν με στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο και οξύμετρο για να διαπιστώσουν ότι όλα είναι καλά εκείνη τη στιγμή, δεδομένων των συνθηκών.
Αμέσως μετά την έβαλαν στο ασθενοφόρο και ο κύριος με τη λευκή ποδιά ξαναμπήκε στη θέση του οδηγού και οδήγησε το ασθενοφόρο προς το κέντρο υγείας.
Στην εύλογη απορία όλων μας “ο γιατρός οδηγάει το ασθενοφόρο;” μας ήρθε η απάντηση:
“Ναι, είναι ο κ. Ανάργυρος Μαριόλης, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί το 2021 ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο από τη WONCA. Επίσης είχε αναδειχθεί και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης το 2019. Κι έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών………..”
Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν φαίνεται από τα βραβεία του, αλλά από το γεγονός ότι, ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού, ήταν εκεί. Μέσα στο ασθενοφόρο. Δίπλα στον ασθενή. Κάνοντας απλώς το καθήκον του, με ταπεινότητα.
Τελικά, οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να αποδείξουν ποιοι είναι. Το δείχνουν με τις πράξεις τους.
Θερμά συγχαρητήρια, κύριε Μαριόλη. Η Ελλάδα είναι υπερήφανη που έχει γιατρούς σαν εσάς.
Υ.Γ.: Δεν ξέρω αν η κοπέλα γνώριζε ποιος τη φρόντιζε εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα»
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