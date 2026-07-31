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Η Τζέσικα Σίμπσον έκλεισε τα 46 και το γιόρτασε δημοσιεύοντας φωτογραφία της με μπικίνι
GALA
Τζέσικα Σίμπσον Γενέθλια

Η Τζέσικα Σίμπσον έκλεισε τα 46 και το γιόρτασε δημοσιεύοντας φωτογραφία της με μπικίνι

Η τραγουδίστρια πόζαρε φορώντας πουά μαγιό ενώ έκανε ηλιοθεραπεία

Η Τζέσικα Σίμπσον έκλεισε τα 46 και το γιόρτασε δημοσιεύοντας φωτογραφία της με μπικίνι
Γεωργία Κοτζιά
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Τα 46 έκλεισε η Τζέσικα Σίμπσον και το γιόρτσε δημοσιεύοντας στα social media μία φωτογραφία της με μπικίνι.

Η τραγουδίστρια, παρόλο που είχε τα γενέθλιά της μερικές ημέρες νωρίτερα, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 30 Ιουλίου ένα στιγμιότυπο όπου φορά μαύρο με λευκό πουά μαγιό και έκανε ηλιοθεραπεία. Παράλληλα, είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσιδάκια, ενώ δεν έλειπαν τα αξεσουάρ της, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και χρωματιστά κολιέ στον λαιμό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Τζέσικα Σίμπσον έγραψε την ηλικία της και τη ημερομηνία γέννησής της: «46! 10 Ιουλίου 2026».

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Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά
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