Η ανάρτηση της Χριστίνας Παππά μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωση ότι η μητέρα της είναι «απίστευτα τοξική»: Μαμά σ' αγαπώ και ας με ταλαιπωρείς
Η ανάρτηση της Χριστίνας Παππά μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωση ότι η μητέρα της είναι «απίστευτα τοξική»: Μαμά σ' αγαπώ και ας με ταλαιπωρείς
Όπως σε κάθε οικογένεια, μπορεί να υπάρχει ένα προβληματικό μέλος, εξήγησε η ηθοποιός
Μία ανάρτηση έκανε η Χριστίνα Παππά μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωση ότι η μητέρα της είναι «απίστευτα τοξική», εκφράζοντας την αγάπη της για εκείνη, παρά το γεγονός πως την ταλαιπωρεί.
Η ηθοποιός, η οποία πριν από μερικές ημέρες έκανε μία εξομολόγηση για τη σχέση τους και εξέφρασε τους προβληματισμούς της, την Πέμπτη 30 Ιουλίου δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με τη μητέρα της και τις συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο, κατά το οποίο εξηγεί πως είναι μία πονεμένη γυναίκα και τη δικαιολογεί για τη συμπεριφορά της, απλώς δεν της ταιριάζει ο χαρακτήρας της.
Η Χριστίνα Παππά έγραψε αναλυτικά: «Αχ! Την μητέρα μου την αγαπώ διότι με γέννησε, με μεγάλωσε μέχρι τα 16 μου που γέννησα! Την αγαπώ και μπορώ να σκοτώσω άνθρωπο αν την πειράξει κάποιος! Δεν σημαίνει ότι μου ταιριάζει ο χαρακτήρας της! Όπως σε κάθε οικογένεια και από ότι είδα σε πολλές δυστυχώς και σας συμπάσχω, μπορεί να υπάρχει ένα προβληματικό μέλος! Εγώ είπα αυτά που νιώθω και είναι αλήθεια, διότι σαν παιδί της μάνας μου πονάω! Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπώ, και πάντα τη δικαιολογώ διότι είναι μια κουρασμένη και πονεμένη γυναίκα! Απλά αυτές οι κατσαρίδες που βγήκαν από τον βόθρο και γράψανε σε αναδημοσιεύσεις διότι στο δικό μου δεν μπορούν, τους έχω κάνει block τους λυπάμαι αυτούς τους πραγματικά τοξικούς για την μίζερη ζωή τους! Οι πραγματικοί αληθινοί άνθρωποι όλοι βιώνουμε καταστάσεις, είτε καλές, είτε κακές! Προσπαθούμε πάντα να δούμε την καλή πλευρά των καταστάσεων και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση! Εγω τουλάχιστον νιώθω αληθινός αυθεντικός άνθρωπος χωρίς ψευτιές μέσα μου! Μαμά σ' αγαπώ και ας με ταλαιπωρείς. Να με έχει καλά η Παναγία να είμαι δυνατή, να το παλεύω όσο μπορώ! Καλή συνέχεια σε όλους!».
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«Η μητέρα μου είναι απίστευτα τοξική, με πονάει και μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα»
Όλα ξεκίνησαν από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok η ηθοποιός, όπου ανέφερε πως η μητέρα της συνεχώς της ζητάει πράγματα: «Έχω μία μαμά χειριστική. Όσο και να την αγαπώ... Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και με κάνει συνέχεια να πονάω», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, επισήμανε: «Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις;”. Μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια- χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας, λες και μπορώ να σώσω τον κόσμο όλο. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει "εγώ είμαι η μαμά της τάδε", που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι…».
Όπως ανέφερε η Χριστίνα Παππά, πλέον έχει θέσει κάποια όρια, παρόλα αυτά δεν παύει να την στενοχωρεί η κατάσταση που βιώνει: «Βέβαια, εγώ έκανα και το λάθος και πάντα την είχα μαζί μου, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, είχε τα κλειδιά από το σπίτι μου και έμπαινε όποτε ήθελε. Πια το έχω κόψει αυτό. Της δίνω ό,τι μπορώ, κάνω τα πάντα για τη μητέρα μου, αλλά κάποια στιγμή βάζεις στοπ και λες “φτάνει, είμαι αυτή που είμαι και φτάνω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω”. Δεν είναι πολύ άσχημο η μητέρα σου η ίδια να μην σε ρωτάει πώς νιώθεις και αν έχεις ανάγκη, και μόνο να σου ζητάει; Δεν ξέρω, εμένα με λυπεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός».
Στο βίντεο σημείωσε παράλληλα πως αγαπάει πολύ τη μητέρα της, όμως έχει πια κουραστεί: «Την αγαπώ άπειρα. Αλλά με πονάει με κουράζει. Είναι τοξική απίστευτα, αλλά είναι η μητέρα μου. Μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα», έγραψε.
Η ηθοποιός, η οποία πριν από μερικές ημέρες έκανε μία εξομολόγηση για τη σχέση τους και εξέφρασε τους προβληματισμούς της, την Πέμπτη 30 Ιουλίου δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με τη μητέρα της και τις συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο, κατά το οποίο εξηγεί πως είναι μία πονεμένη γυναίκα και τη δικαιολογεί για τη συμπεριφορά της, απλώς δεν της ταιριάζει ο χαρακτήρας της.
Η Χριστίνα Παππά έγραψε αναλυτικά: «Αχ! Την μητέρα μου την αγαπώ διότι με γέννησε, με μεγάλωσε μέχρι τα 16 μου που γέννησα! Την αγαπώ και μπορώ να σκοτώσω άνθρωπο αν την πειράξει κάποιος! Δεν σημαίνει ότι μου ταιριάζει ο χαρακτήρας της! Όπως σε κάθε οικογένεια και από ότι είδα σε πολλές δυστυχώς και σας συμπάσχω, μπορεί να υπάρχει ένα προβληματικό μέλος! Εγώ είπα αυτά που νιώθω και είναι αλήθεια, διότι σαν παιδί της μάνας μου πονάω! Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπώ, και πάντα τη δικαιολογώ διότι είναι μια κουρασμένη και πονεμένη γυναίκα! Απλά αυτές οι κατσαρίδες που βγήκαν από τον βόθρο και γράψανε σε αναδημοσιεύσεις διότι στο δικό μου δεν μπορούν, τους έχω κάνει block τους λυπάμαι αυτούς τους πραγματικά τοξικούς για την μίζερη ζωή τους! Οι πραγματικοί αληθινοί άνθρωποι όλοι βιώνουμε καταστάσεις, είτε καλές, είτε κακές! Προσπαθούμε πάντα να δούμε την καλή πλευρά των καταστάσεων και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση! Εγω τουλάχιστον νιώθω αληθινός αυθεντικός άνθρωπος χωρίς ψευτιές μέσα μου! Μαμά σ' αγαπώ και ας με ταλαιπωρείς. Να με έχει καλά η Παναγία να είμαι δυνατή, να το παλεύω όσο μπορώ! Καλή συνέχεια σε όλους!».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Η μητέρα μου είναι απίστευτα τοξική, με πονάει και μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα»
Όλα ξεκίνησαν από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok η ηθοποιός, όπου ανέφερε πως η μητέρα της συνεχώς της ζητάει πράγματα: «Έχω μία μαμά χειριστική. Όσο και να την αγαπώ... Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και με κάνει συνέχεια να πονάω», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, επισήμανε: «Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις;”. Μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια- χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας, λες και μπορώ να σώσω τον κόσμο όλο. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει "εγώ είμαι η μαμά της τάδε", που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι…».
Όπως ανέφερε η Χριστίνα Παππά, πλέον έχει θέσει κάποια όρια, παρόλα αυτά δεν παύει να την στενοχωρεί η κατάσταση που βιώνει: «Βέβαια, εγώ έκανα και το λάθος και πάντα την είχα μαζί μου, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, είχε τα κλειδιά από το σπίτι μου και έμπαινε όποτε ήθελε. Πια το έχω κόψει αυτό. Της δίνω ό,τι μπορώ, κάνω τα πάντα για τη μητέρα μου, αλλά κάποια στιγμή βάζεις στοπ και λες “φτάνει, είμαι αυτή που είμαι και φτάνω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω”. Δεν είναι πολύ άσχημο η μητέρα σου η ίδια να μην σε ρωτάει πώς νιώθεις και αν έχεις ανάγκη, και μόνο να σου ζητάει; Δεν ξέρω, εμένα με λυπεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός».
Στο βίντεο σημείωσε παράλληλα πως αγαπάει πολύ τη μητέρα της, όμως έχει πια κουραστεί: «Την αγαπώ άπειρα. Αλλά με πονάει με κουράζει. Είναι τοξική απίστευτα, αλλά είναι η μητέρα μου. Μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα», έγραψε.
@christinapappa827
Έχετε βιώσει τέτοια σχέση ; Μαμάς κόρης ; Μαμάς γιου ; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω κ λίγο διαφορετική να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της ! Την αγαπώ βέβαια με όλη την δύναμη της ψυχής μου αλλά με κουράζει τόσο μα τόσο πολυ κ όσο κ αν της λέω μαμά μεγάλωσα δεν έχω κουράγιο απλά το ξεπερνάει♬ original sound - skeletons.of.july
«Απορώ γιατί πήρε έκταση, έκανα μια κατάθεση ψυχής»
Η εξομολόγηση αυτή προκάλεσε διάφορα σχόλια και αντιδράσεις, με τη Χριστίνα Παππά να επανέρχεται με νέο βίντεο, όπου τόνιζε πως η πρώτη τοποθέτησή της αποτέλεσε μια προσωπική εξομολόγηση και όχι μια προσπάθεια να στραφεί εναντίον της και εξέφραζε την απορία της για την κριτική του κόσμου χωρίς κανείς να γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει.
Η ηθοποιός είπε: «Απορώ για ποιο λόγο πήρε έκταση όλο αυτό το θέμα. Έκανα μια κατάθεση ψυχής στους ανθρώπους που συζητάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι "ποιοι νιώθουν σαν εμένα;". Εννοείται ότι αγαπώ τη μητέρα μου και εννοείται αγαπώ την οικογένειά μου και εννοείται σκοτώνω άνθρωπο για αυτούς, αλλά ναι, είναι χειριστική, ποιο είναι το πρόβλημα; Και ποιο είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια; Εσείς ξέρετε στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει;».
Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Ξέρετε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και στην ψυχή του τι μπορεί να συμβαίνει; Ξέρετε τι μπορεί να βιώνει; Εσείς ποιοι είστε; Ο Θεός, που μπορείτε να κρίνετε; Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό. Τι έγινε δηλαδή; Ειλικρινά, δεν έχω διαβάσει, μου τα έχουν πει. Ειλικρινά λυπάμαι για εσάς που μπορεί να μπείτε στη διαδικασία χωρίς να ξέρετε και να κρίνετε. Να πιστεύετε και λίγο στο κάρμα, γιατί εκεί πάνω ξέρετε τιμωρεί κάποια στιγμή».
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