Η ανάρτηση της Χριστίνας Παππά μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωση ότι η μητέρα της είναι «απίστευτα τοξική»: Μαμά σ' αγαπώ και ας με ταλαιπωρείς

Έχετε βιώσει τέτοια σχέση ; Μαμάς κόρης ; Μαμάς γιου ; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω κ λίγο διαφορετική να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της ! Την αγαπώ βέβαια με όλη την δύναμη της ψυχής μου αλλά με κουράζει τόσο μα τόσο πολυ κ όσο κ αν της λέω μαμά μεγάλωσα δεν έχω κουράγιο απλά το ξεπερνάει

Η εξομολόγηση αυτή προκάλεσε διάφορα σχόλια και αντιδράσεις, με τη Χριστίνα Παππά να επανέρχεται με νέο βίντεο, όπου τόνιζε πως η πρώτη τοποθέτησή της αποτέλεσε μια προσωπική εξομολόγηση και όχι μια προσπάθεια να στραφεί εναντίον της και εξέφραζε την απορία της για την κριτική του κόσμου χωρίς κανείς να γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει.Η ηθοποιός είπε: «Απορώ για ποιο λόγο πήρε έκταση όλο αυτό το θέμα. Έκανα μια κατάθεση ψυχής στους ανθρώπους που συζητάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι "ποιοι νιώθουν σαν εμένα;". Εννοείται ότι αγαπώ τη μητέρα μου και εννοείται αγαπώ την οικογένειά μου και εννοείται σκοτώνω άνθρωπο για αυτούς, αλλά ναι, είναι χειριστική, ποιο είναι το πρόβλημα; Και ποιο είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια; Εσείς ξέρετε στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει;».Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Ξέρετε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και στην ψυχή του τι μπορεί να συμβαίνει; Ξέρετε τι μπορεί να βιώνει; Εσείς ποιοι είστε; Ο Θεός, που μπορείτε να κρίνετε; Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό. Τι έγινε δηλαδή; Ειλικρινά, δεν έχω διαβάσει, μου τα έχουν πει. Ειλικρινά λυπάμαι για εσάς που μπορεί να μπείτε στη διαδικασία χωρίς να ξέρετε και να κρίνετε. Να πιστεύετε και λίγο στο κάρμα, γιατί εκεί πάνω ξέρετε τιμωρεί κάποια στιγμή».