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Ο Τράβις Σκοτ κυκλοφόρησε το βιντεοκλίπ του «When I’m Home» από την Οδύσσεια
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Τράβις Σκοτ Οδύσσεια Βιντεοκλίπ

Ο Τράβις Σκοτ κυκλοφόρησε το βιντεοκλίπ του «When I’m Home» από την Οδύσσεια

Πρόκειται για το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Τράβις Σκοτ κυκλοφόρησε το βιντεοκλίπ του «When I’m Home» από την Οδύσσεια
Επίσημα κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το «When I’m Home», το τραγούδι του Τράβις Σκοτ που αποτελεί μέρος της νέας ταινίας του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια».

Το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας συνέθεσαν ο Τζέιμς Μπλέικ ο συνθέτης Λούντβιγ Γιόρανσον και το βίντεο που σκηνοθέτησε ο ίδιος έρχεται μία εβδομάδα μετά την παγκόσμια κινηματογραφική πρεμιέρα της.

Δείτε το βιντεοκλίπ

James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson - When I'm Home (from The Odyssey - Official Video)


Στην ταινία, ο Σκοτ κάνει μια εμφάνιση ως Βάρδος που απαγγέλλει αρχαία προφορικά έπη. Μιλώντας για την επιλογή του καστ, ο Νόλαν εξήγησε ότι η ραπ χρησιμεύει ως ένα σύγχρονο ανάλογο της αρχαίας προφορικής ποίησης.

Κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ο Αμερικανός ράπερ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που συμμετείχε στην ταινία μαζί με ένα καστ που περιλαμβάνει τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ και Λουπίτα Νιόνγκο.

Σε άλλη συνέντευξή του στο Variety, ο ράπερ από το Χιούστον αναφέρθηκε στην πρώτη του επαφή με το έπος του Ομήρου ως μαθητής της όγδοης τάξης Θυμήθηκε πώς η δασκάλα του, Μπέρνις Γουέμπστερ, του το ανέθεσε για καλοκαιρινή ανάγνωση. «Με έβαλε να γράψω μια έκθεση για το βιβλίο και έκανα μερικές ανοησίες με τη βοήθεια του CliffsNotes», αποκάλυψε ο Σκοτ. «Έφαγα κατσάδα επειδή είπα ψέματα ότι το διάβασα... Είναι σαν να μου λέει: "Βλέπεις; Γι' αυτό σε έβαλα να διαβάσεις αυτό το βιβλίο. Τώρα είσαι σε αυτή την ταινία. Είναι πραγματικά τρελό"», είπε ο Τράβις Σκοτ.

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