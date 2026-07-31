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Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε SUP σε λίμνη, τα στιγμιότυπα που ανέβασε με μαύρο μπικίνι
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Κιμ Καρντάσιαν Λίμνη

Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε SUP σε λίμνη, τα στιγμιότυπα που ανέβασε με μαύρο μπικίνι

Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από την απόδρασή της στη φύση

Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε SUP σε λίμνη, τα στιγμιότυπα που ανέβασε με μαύρο μπικίνι
Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στιγμιότυπα από μία μικρή απόδρασή της σε λίμνη ανέβασε η Κιμ Καρντάσιαν την ώρα που έκανε SUP.

Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες όπου παίρνει διάφορες πόζες και φορά μαύρο μπικίνι και μπαντάνα στο κεφάλι, ενώ βρίσκεται πάνω σε σανίδα, δείχνοντας πώς πέρασε μία ημέρα στη φύση.

Παράλληλα, μοιράστηκε μία εικόνα που κρατά στην αγκαλιά της έναν σκύλο, αλλά και τη θέα με το ηλιοβασίλεμα και τα τοπία που αντίκρισε.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες




Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε SUP σε λίμνη, τα στιγμιότυπα που ανέβασε με μαύρο μπικίνι
Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε SUP σε λίμνη, τα στιγμιότυπα που ανέβασε με μαύρο μπικίνι
Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε SUP σε λίμνη, τα στιγμιότυπα που ανέβασε με μαύρο μπικίνι
Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε SUP σε λίμνη, τα στιγμιότυπα που ανέβασε με μαύρο μπικίνι
Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε SUP σε λίμνη, τα στιγμιότυπα που ανέβασε με μαύρο μπικίνι
Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε SUP σε λίμνη, τα στιγμιότυπα που ανέβασε με μαύρο μπικίνι
Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε SUP σε λίμνη, τα στιγμιότυπα που ανέβασε με μαύρο μπικίνι
Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε SUP σε λίμνη, τα στιγμιότυπα που ανέβασε με μαύρο μπικίνι
Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ

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