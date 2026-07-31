Η Αριάνα Γκράντε κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «Petal», φέρεται ότι περιλαμβάνει τραγούδια για τον χωρισμό της με τον Ίθαν Σλέιτερ
Η Αριάνα Γκράντε κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «Petal», φέρεται ότι περιλαμβάνει τραγούδια για τον χωρισμό της με τον Ίθαν Σλέιτερ
Πρόκειται για το όγδοο της συλλογής της - Το τραγούδι «Hate that i made you love me» που είχε δημοσιευτεί ένα μήνα πριν, κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100
Από σήμερα κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της Αριάνα Γκράντε «Petal» και μέχρι στιγμής η ποπ σταρ έχει κοινοποιήσει μόνο το κύριο single «Hate that i made you love me».
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός βρίσκεται στην πρώτη της περιοδεία μετά από 6,5 χρόνια, προωθώντας κυρίως το άλμπουμ «eternal sunshine» του 2024.
Σε συναυλία της όμως στο Μόντρεαλ τραγούδησε και το «Ηate that i made you love me» από το καινούριο της άλμπουμ.
Το τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του Billboard Hot 100 και αποτέλεσε το 10ο Νο. 1 στην καριέρα της σταρ.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε επίσης αποσπάσματα από τα a cappella φωνητικά από τα τραγούδια «Oh Well» και «Freak» στο Instagram.
Το όγδοο άλμπουμ της Γκράντε περιλαμβάνει τραγούδια που φέρεται να αφορούν τον χωρισμό της με τον επίσης ηθοποιό, Ίθαν Σλέιτερ με τον οποίο πρωταγωνίστησε στα κινηματογραφικά μιούζικαλ «Wicked».
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός βρίσκεται στην πρώτη της περιοδεία μετά από 6,5 χρόνια, προωθώντας κυρίως το άλμπουμ «eternal sunshine» του 2024.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε συναυλία της όμως στο Μόντρεαλ τραγούδησε και το «Ηate that i made you love me» από το καινούριο της άλμπουμ.
Το τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του Billboard Hot 100 και αποτέλεσε το 10ο Νο. 1 στην καριέρα της σταρ.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε επίσης αποσπάσματα από τα a cappella φωνητικά από τα τραγούδια «Oh Well» και «Freak» στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το όγδοο άλμπουμ της Γκράντε περιλαμβάνει τραγούδια που φέρεται να αφορούν τον χωρισμό της με τον επίσης ηθοποιό, Ίθαν Σλέιτερ με τον οποίο πρωταγωνίστησε στα κινηματογραφικά μιούζικαλ «Wicked».
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