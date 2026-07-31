Ακυρώθηκε η πρώτη περιοδεία της Νορθ Γουέστ λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη που θα έβγαινα σε περιοδεία με τη Μόλι Σαντάνα. Δυστυχώς δεν θα γίνει, αλλά έχω κάτι ξεχωριστό για εσάς. Τα λέμε σύντομα», έγραψε, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

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