Ακυρώθηκε η πρώτη περιοδεία της Νορθ Γουέστ λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα
Ακυρώθηκε η πρώτη περιοδεία της Νορθ Γουέστ λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα
«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη, αλλά δυστυχώς δεν θα γίνει», έγραψε η 13χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ
Ξαφνικά ακυρώθηκε η πρώτη περιοδεία της Νορθ Γουέστ, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα.
Η 13χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, επρόκειτο να ξεκινήσει την περιοδεία «Kimokawaii Tour» με τη Μόλι Σαντάνα στις 5 Αυγούστου στο Ντάλας.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη συναυλία εμφανίζεται πλέον ως «ακυρωμένη» στην πλατφόρμα Ticketmaster, ενώ δεν υπάρχει ούτε στην ιστοσελίδα του House of Blues Dallas. Η συναυλία της 17ης Αυγούστου στο Τορόντο ακυρώθηκε επίσης, ενώ στην πλατφόρμα AXS έχει αφαιρεθεί και η εμφάνιση στο Λος Άντζελες, που ήταν προγραμματισμένη για τις 27 Αυγούστου στο The Novo.
Η Νορθ Γουέστ επιβεβαίωσε το γεγονός μέσω Instagram: «Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη που θα έβγαινα σε περιοδεία με τη Μόλι Σαντάνα. Δυστυχώς δεν θα γίνει, αλλά έχω κάτι ξεχωριστό για εσάς. Τα λέμε σύντομα», έγραψε, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.
Από την πλευρά της, η Σαντάνα απολογήθηκε στους θαυμαστές της με ανάρτηση στο προφίλ της: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όσους αγόρασαν εισιτήρια. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς αφιερώσατε χρόνο από το πρόγραμμά σας και ξοδέψατε χρήματα για να είστε εκεί», έγραψε και συμπλήρωσε ότι ανυπομονεί να δημιουργήσει νέες αναμνήσεις με το κοινό της, δίνοντας υπόσχεση ότι θα επανορθώσει.
Η περιοδεία περιλάμβανε εμφανίσεις σε πόλεις όπως το Χιούστον, η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη, το Σικάγο, το Φοίνιξ και η Ατλάντα.
Η ανακοίνωση για την περιοδεία είχε γίνει τον Ιούνιο.
Η 13χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, επρόκειτο να ξεκινήσει την περιοδεία «Kimokawaii Tour» με τη Μόλι Σαντάνα στις 5 Αυγούστου στο Ντάλας.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη συναυλία εμφανίζεται πλέον ως «ακυρωμένη» στην πλατφόρμα Ticketmaster, ενώ δεν υπάρχει ούτε στην ιστοσελίδα του House of Blues Dallas. Η συναυλία της 17ης Αυγούστου στο Τορόντο ακυρώθηκε επίσης, ενώ στην πλατφόρμα AXS έχει αφαιρεθεί και η εμφάνιση στο Λος Άντζελες, που ήταν προγραμματισμένη για τις 27 Αυγούστου στο The Novo.
North West Cancels First Headlining Tour with Rapper Molly Santana Days Before Kick Off Show https://t.co/Fk5M9o8ndC— People (@people) July 31, 2026
Η Νορθ Γουέστ επιβεβαίωσε το γεγονός μέσω Instagram: «Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη που θα έβγαινα σε περιοδεία με τη Μόλι Σαντάνα. Δυστυχώς δεν θα γίνει, αλλά έχω κάτι ξεχωριστό για εσάς. Τα λέμε σύντομα», έγραψε, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.
Από την πλευρά της, η Σαντάνα απολογήθηκε στους θαυμαστές της με ανάρτηση στο προφίλ της: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όσους αγόρασαν εισιτήρια. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς αφιερώσατε χρόνο από το πρόγραμμά σας και ξοδέψατε χρήματα για να είστε εκεί», έγραψε και συμπλήρωσε ότι ανυπομονεί να δημιουργήσει νέες αναμνήσεις με το κοινό της, δίνοντας υπόσχεση ότι θα επανορθώσει.
Η περιοδεία περιλάμβανε εμφανίσεις σε πόλεις όπως το Χιούστον, η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη, το Σικάγο, το Φοίνιξ και η Ατλάντα.
Η ανακοίνωση για την περιοδεία είχε γίνει τον Ιούνιο.
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