Ο Ρομπ Ράινερ υποδύθηκε τον Τζορτζ Ουάσινγκτον στην τελευταία του εμφάνιση στη μικρή οθόνη
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Ρομπ Ράινερ Σειρά

Ο Ρομπ Ράινερ υποδύθηκε τον Τζορτζ Ουάσινγκτον στην τελευταία του εμφάνιση στη μικρή οθόνη

Ο σκηνοθέτης, που βρέθηκε δολοφονημένος με τη σύζυγό του στο σπίτι τους, έκανε ένα πέρασμα στη σατιρική σειρά «And The Pursuit Of Unhappiness»

Ο Ρομπ Ράινερ υποδύθηκε τον Τζορτζ Ουάσινγκτον στην τελευταία του εμφάνιση στη μικρή οθόνη
Στη σειρά «And The Pursuit Of Unhappiness» του Λάρι Ντέιβιντ έμελλε να κάνει την τελευταία του εμφάνιση στη μικρή οθόνη Ρομπ Ράινερ πριν τη δολοφονία του.

Ο εκλιπών σκηνοθέτης υποδύθηκε τον Τζορτζ Ουάσινγκτον στο δεύτερο επεισόδιο της σατιρικής σειράς του HBO Max, το οποίο είχε γυριστεί έναν μήνα πριν από τον θάνατό του.

Ο Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, μαχαιρώθηκαν θανάσιμα μέσα στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια, στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Ο γιος τους, Νικ, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη διπλή δολοφονία, για την οποία έχει δηλώσει αθώος.

Ο ρόλος του Ράινερ είχε κρατηθεί μυστικός μέχρι την προβολή του επεισοδίου την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Στη σκηνή εμφανίζεται να ανακοινώνει στους αποίκους ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία. Η στιγμή έμοιαζε με έμμεση αιχμή προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τρίτη θητεία.

Υποδυόμενος τον πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ράινερ λέει: «Πιστεύω ότι κανένας άνδρας δεν πρέπει να υπηρετεί περισσότερες από δύο θητείες ως πρόεδρος. Και ελπίζω ότι οι μελλοντικοί πρόεδροι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά μου».

Ο Ντέιβιντ, ο οποίος υποδύεται έναν από τους αποίκους, του απευθύνει τότε μια ερώτηση μέσα από το πλήθος. «Κι αν κάποιος μελλοντικός πρόεδρος δεν ακολουθήσει το παράδειγμά σας και διεκδικήσει τρίτη θητεία;» ρωτά, με τον Ράινερ να απαντά ότι μια συνταγματική τροπολογία θα το απαγορεύσει. Ο Λάρι Ντέιβιντ συνεχίζει λέγοντας: «Και τι γίνεται αν βρίσκεται στην εξουσία κάποιος μα...ας, κάποιος ναρκισσιστής κ....ης, που δεν ακολουθεί το Σύνταγμα;».

Συνεχίζοντας, προσθέτει: «Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την προεδρία για να πλουτίσει ο ίδιος και η οικογένειά του. Θα μπορούσε να στείλει στρατό σε αμερικανικές πόλεις για να τρομοκρατήσει, ακόμη και να σκοτώσει Αμερικανούς πολίτες, όλα αυτά για να αποσπάσει την προσοχή από το γεγονός ότι είναι φίλος με έναν παιδόφιλο».

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Στο τελευταίο επεισόδιο εμφανίζεται και ο Τζίμι Κίμελ, υποδυόμενος επίσης έναν άποικο. Μετά τα σχόλια του Ντέιβιντ, ο παρουσιαστής του late night talk show παρεμβαίνει ρωτώντας: «Υπονοείς ότι ο πρόεδρος θα αφιέρωνε χρόνο για να τα βάλει με οποιονδήποτε τολμούσε να τον κοροϊδέψει; Σαν να ήταν ένα μεγάλο μωρό;». Όταν ο Κίμελ ειρωνεύεται την ιδέα, ο Ντέιβιντ λέει ότι ένας «ανασφαλής, ψεύτης μα...ας» θα το έκανε.

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο σκηνοθέτης Τζεφ Σάφερ θυμήθηκε ότι ο ίδιος και ο Ντέιβιντ ήθελαν ο Ράινερ να υποδυθεί τον Ουάσινγκτον, αλλά είχαν ένα αίτημα από τον σκηνοθέτη: να ξυρίσει τα γένια του. «Ο Ρομπ ήταν σε φάση: “Σοβαρά;”», είπε ο Σάφερ, προσθέτοντας ότι ο Ράινερ «δεν εμφανιζόταν ποτέ χωρίς τα γένια του, αλλά ήθελε πολύ να κάνει το σκετς, οπότε ξυρίστηκε».

Ο Σάφερ χαρακτήρισε τους τραγικούς θανάτους του Ράινερ και της συζύγου του «απίστευτα θλιβερούς» και εξήγησε ότι η 3η Ιουλίου ήταν η «ιδανική στιγμή» για να προβληθεί το επεισόδιο. «Αφήστε το απλώς να βγει το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, στην 250ή επέτειο, και αφήστε το να αποτυπωθεί με αυτόν τον τρόπο».

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