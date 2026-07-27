Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμαλίας Κωστοπούλου σε γάμο με κόκκινο εξώπλατο φόρεμα
GALA
Αμαλία Κωστοπούλου Γάμος

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμαλίας Κωστοπούλου σε γάμο με κόκκινο εξώπλατο φόρεμα

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram δείχνοντας το ολοκληρωμένο look της

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμαλίας Κωστοπούλου σε γάμο με κόκκινο εξώπλατο φόρεμα
Γεωργία Κοτζιά
60 ΣΧΟΛΙΑ
Μία πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση σε γάμο έκανε η Αμαλία Κωστοπούλου, φορώντας ένα κόκκινο εξώπλατο φόρεμα.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου, που το Σάββατο 30 Μαΐου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μέντγουελ, ήταν καλεσμένη σε γάμο φιλικού ζευγαριού, που φέρεται πως έγινε στην Ίο, και σε ανάρτησή της στο Instagram παρουσίασε ολόκληρο το look της.

Η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε ένα μάξι φόρεμα, κλειστό μέχρι πάνω στον λαιμό, το οποίο άφηνε όλη την πλάτη της εκτεθειμένη. Είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο και φορούσε πολύ διακριτικά χρυσά σκουλαρίκια, ενώ στα χέρια της κρατούσε ένα τσαντάκι με μαύρες, μωβ και κόκκινες χάντρες.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμαλίας Κωστοπούλου σε γάμο με κόκκινο εξώπλατο φόρεμα
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμαλίας Κωστοπούλου σε γάμο με κόκκινο εξώπλατο φόρεμα
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμαλίας Κωστοπούλου σε γάμο με κόκκινο εξώπλατο φόρεμα
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμαλίας Κωστοπούλου σε γάμο με κόκκινο εξώπλατο φόρεμα
Γεωργία Κοτζιά
60 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης