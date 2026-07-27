Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμαλίας Κωστοπούλου σε γάμο με κόκκινο εξώπλατο φόρεμα
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμαλίας Κωστοπούλου σε γάμο με κόκκινο εξώπλατο φόρεμα
Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram δείχνοντας το ολοκληρωμένο look της
Μία πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση σε γάμο έκανε η Αμαλία Κωστοπούλου, φορώντας ένα κόκκινο εξώπλατο φόρεμα.
Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου, που το Σάββατο 30 Μαΐου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μέντγουελ, ήταν καλεσμένη σε γάμο φιλικού ζευγαριού, που φέρεται πως έγινε στην Ίο, και σε ανάρτησή της στο Instagram παρουσίασε ολόκληρο το look της.
Η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε ένα μάξι φόρεμα, κλειστό μέχρι πάνω στον λαιμό, το οποίο άφηνε όλη την πλάτη της εκτεθειμένη. Είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο και φορούσε πολύ διακριτικά χρυσά σκουλαρίκια, ενώ στα χέρια της κρατούσε ένα τσαντάκι με μαύρες, μωβ και κόκκινες χάντρες.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου, που το Σάββατο 30 Μαΐου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μέντγουελ, ήταν καλεσμένη σε γάμο φιλικού ζευγαριού, που φέρεται πως έγινε στην Ίο, και σε ανάρτησή της στο Instagram παρουσίασε ολόκληρο το look της.
Η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε ένα μάξι φόρεμα, κλειστό μέχρι πάνω στον λαιμό, το οποίο άφηνε όλη την πλάτη της εκτεθειμένη. Είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο και φορούσε πολύ διακριτικά χρυσά σκουλαρίκια, ενώ στα χέρια της κρατούσε ένα τσαντάκι με μαύρες, μωβ και κόκκινες χάντρες.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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