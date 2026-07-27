Η Μάργκοτ Ρόμπι κρύφτηκε πίσω από τη μητέρα της για να αποφύγει τους φωτογράφους, δείτε βίντεο από το Παρίσι
Η Μάργκοτ Ρόμπι κρύφτηκε πίσω από τη μητέρα της για να αποφύγει τους φωτογράφους, δείτε βίντεο από το Παρίσι
Η ηθοποιός και η Σαρί Κέσλερ έκαναν βόλτα στα μαγαζιά της πόλης
Στο Παρίσι βρέθηκε η Μάργκοτ Ρόμπι, μαζί με τη μητέρα της, και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ, φαίνεται να προσπαθεί να κρυφτεί από τους φωτογράφους, μπαίνοντας πίσω από εκείνη.
Η ηθοποιός έκανε βόλτα στα μαγαζιά με τη Σαρί Κέσλερ, φορώντας ένα κίτρινο σετ σε στυλ lingerie, με δαντέλα στο στήθος και στο τελείωμα της φούστας, ενώ στον ώμο της κρατούσε τη μαύρα τσάντα της και είχε ολοκληρώσει το look της με μπαλαρίνες.
Βγαίνοντας από ένα κατάστημα, φόρεσε τα γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο της, κρύβοντας το πρόσωπό της και μόλις εντόπισε τους παπαράτσι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω της, έκανε τη μητέρα της «ασπίδα» και αποχώρησε, προσπαθώντας να περάσει όσο πιο απαρατήρητη γίνεται.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες άρθρου: Backgrid USA / Profimedia
Η ηθοποιός έκανε βόλτα στα μαγαζιά με τη Σαρί Κέσλερ, φορώντας ένα κίτρινο σετ σε στυλ lingerie, με δαντέλα στο στήθος και στο τελείωμα της φούστας, ενώ στον ώμο της κρατούσε τη μαύρα τσάντα της και είχε ολοκληρώσει το look της με μπαλαρίνες.
Βγαίνοντας από ένα κατάστημα, φόρεσε τα γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο της, κρύβοντας το πρόσωπό της και μόλις εντόπισε τους παπαράτσι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω της, έκανε τη μητέρα της «ασπίδα» και αποχώρησε, προσπαθώντας να περάσει όσο πιο απαρατήρητη γίνεται.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Margot Robbie’s mother was definitely not comfortable with her Daughter’s outfit in public, she quickly turned to her security protecting her from the public eyes 😭 pic.twitter.com/hh3bVNkbOH— PHOENIX 30BG (@30bgphoenixx) July 27, 2026
Margot Robbie looks chic in a yellow silk co-ord as she joins her mother Sarie Kessler on a girls' trip to Paris https://t.co/ediUPIPvVc— Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 25, 2026
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