Η Μάργκοτ Ρόμπι κρύφτηκε πίσω από τη μητέρα της για να αποφύγει τους φωτογράφους, δείτε βίντεο από το Παρίσι
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Μάργκοτ Ρόμπι Μητέρα Παρίσι

Η Μάργκοτ Ρόμπι κρύφτηκε πίσω από τη μητέρα της για να αποφύγει τους φωτογράφους, δείτε βίντεο από το Παρίσι

Η ηθοποιός και η Σαρί Κέσλερ έκαναν βόλτα στα μαγαζιά της πόλης

Η Μάργκοτ Ρόμπι κρύφτηκε πίσω από τη μητέρα της για να αποφύγει τους φωτογράφους, δείτε βίντεο από το Παρίσι
Ιωάννα Μαρίνου
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Στο Παρίσι βρέθηκε η Μάργκοτ Ρόμπι, μαζί με τη μητέρα της, και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ, φαίνεται να προσπαθεί να κρυφτεί από τους φωτογράφους, μπαίνοντας πίσω από εκείνη.

Η ηθοποιός έκανε βόλτα στα μαγαζιά με τη Σαρί Κέσλερ, φορώντας ένα κίτρινο σετ σε στυλ lingerie, με δαντέλα στο στήθος και στο τελείωμα της φούστας, ενώ στον ώμο της κρατούσε τη μαύρα τσάντα της και είχε ολοκληρώσει το look της με μπαλαρίνες.

Βγαίνοντας από ένα κατάστημα, φόρεσε τα γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο της, κρύβοντας το πρόσωπό της και μόλις εντόπισε τους παπαράτσι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω της, έκανε τη μητέρα της «ασπίδα» και αποχώρησε, προσπαθώντας να περάσει όσο πιο απαρατήρητη γίνεται.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες



Η Μάργκοτ Ρόμπι κρύφτηκε πίσω από τη μητέρα της για να αποφύγει τους φωτογράφους, δείτε βίντεο από το Παρίσι

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Φωτογραφίες άρθρου: Backgrid USA / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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