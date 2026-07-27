Η Σάντρα Μπούλοκ έκλεισε τα 62: Η φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια χωρίς δόντια, αγκαλιά με την αδερφή της
Η Σάντρα Μπούλοκ έκλεισε τα 62: Η φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια χωρίς δόντια, αγκαλιά με την αδερφή της
Χρόνια πολλά στην καλύτερη αδερφή, έγραψε η Γκεσίνε, η οποία είναι έξι χρόνια μικρότερή της
Τα 62 έκλεισε η Σάντρα Μπούλοκ και η αδερφή της της ευχήθηκε δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από τα παιδικά τους χρόνια.
Η Γκεσίνε, η οποία είναι έξι χρόνια μικρότερή της, ανέβασε την Κυριακή 26 Ιουλίου, ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν, με την ηθοποιό να ποζάρει χαμογελαστή, χωρίς τα μπροστινά της δόντια, κρατώντας στα χέρια της την αδερφή της, που τότε ήταν μωρό.
«Χρόνια πολλά στην καλύτερη αδερφή. Σ' αγαπώ περισσότερο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η αδερφή της Σάντρα Μπούλοκ.
Δείτε τη φωτογραφία
Η Γκεσίνε, η οποία είναι έξι χρόνια μικρότερή της, ανέβασε την Κυριακή 26 Ιουλίου, ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν, με την ηθοποιό να ποζάρει χαμογελαστή, χωρίς τα μπροστινά της δόντια, κρατώντας στα χέρια της την αδερφή της, που τότε ήταν μωρό.
«Χρόνια πολλά στην καλύτερη αδερφή. Σ' αγαπώ περισσότερο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η αδερφή της Σάντρα Μπούλοκ.
Δείτε τη φωτογραφία
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