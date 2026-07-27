Την Τρίτη η κηδεία του Τζων Τίκη, η ανακοίνωση των παιδιών του
GALA
Κηδεία Τραγουδιστής

Την Τρίτη η κηδεία του Τζων Τίκη, η ανακοίνωση των παιδιών του

Η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή έγινε γνωστή έπειτα από ανάρτηση που έκαναν οι κόρες του, Άντζελα και Ανίτα, την Παρασκευή 24 Ιουλίου

Την Τρίτη η κηδεία του Τζων Τίκη, η ανακοίνωση των παιδιών του
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Ελληνοαυστραλού τραγουδιστή Τζων Τίκη, όπως ανακοίνωσαν τα παιδιά του.

Οι κόρες του, Άντζελα και Ανίτα, μέσα από ανάρτηση στο προφίλ του πατέρα τους στο Facebook, ανέφεραν πως η εξόδιος ακολουθία θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα, στις 12:00 το μεσημέρι.

Η ανάρτηση αναφέρει αναλυτικά: «Με αγάπη και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας. Όσοι επιθυμούν να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους».

Δείτε την ανάρτηση

Την Τρίτη η κηδεία του Τζων Τίκη, η ανακοίνωση των παιδιών του

Οι κόρες του ήταν εκείνες που έκαναν γνωστή την είδηση για τον θάνατο του τραγουδιστή στην Ελλάδα την Παρασκευή 24 Ιουλίου μέσα από μία ακόμη ανάρτηση στην οποία έγραφαν ξεκινώντας με στίχους τραγουδιού του Φρανκ Σινάτρα:  «I did it my way… Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε τη ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα. Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδιναν δύναμη και κουράγιο. Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου, Angela και Annita».

Την Τρίτη η κηδεία του Τζων Τίκη, η ανακοίνωση των παιδιών του
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης