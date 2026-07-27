Ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε το «Απορώ» σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα, δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε το «Απορώ» σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής αποθεώθηκε από το πλήθος και ανέβηκε στη σκηνή όπου ερμήνευσε το τραγούδι του Γιάννη Πάριου με τη συνοδεία κλαρίνου
Το «Απορώ» τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα.
Ο τραγουδιστής, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου έδωσε το παρών στο καθιερωμένο γλέντι που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Καμένων Βούρλων, και όταν η Χαρά Βέρα, η οποία είχε αναλάβει τη διασκέση μαζί με τον Γιάννη Τσαπρούνη, ανέφερε πως βρισκόταν ανάμεσα στο πληθος και τον ανέβασε στη σκηνή, ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να τραγουδήσει το κομμάτι του Γιάννη Πάριου, με τη συνοδεία του Βασίλη Σαλέα στο κλαρίνο, με τον τραγουδιστή να υποκλίνεται στο ταλέντο του καλλιτέχνη.
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου έδωσε το παρών στο καθιερωμένο γλέντι που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Καμένων Βούρλων, και όταν η Χαρά Βέρα, η οποία είχε αναλάβει τη διασκέση μαζί με τον Γιάννη Τσαπρούνη, ανέφερε πως βρισκόταν ανάμεσα στο πληθος και τον ανέβασε στη σκηνή, ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να τραγουδήσει το κομμάτι του Γιάννη Πάριου, με τη συνοδεία του Βασίλη Σαλέα στο κλαρίνο, με τον τραγουδιστή να υποκλίνεται στο ταλέντο του καλλιτέχνη.
Δείτε το βίντεο
@lamiareport.gr Μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε σε πίστα σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα, τραγούδησε το «Απορώ» και υποκλίθηκε στο κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα! Οι τυχεροί που βρέθηκαν στο πανηγύρι όπως ήταν φυσικό τον αποθέωσαν και μετά όλοι μαζί διασκέδασαν με τη Χαρά Βέρα και τον Γιάννη Τσαπρούνη στο τραγούδι. #lr #mazwnakis #news #panigiri #kamena ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
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